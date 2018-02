«Estrenamos la serie con alfombra roja, ¡hasta me pidieron autógrafos!» El irundarra Asier Burguete da espectáculo hasta cuando tiene que posar en el bidegorri. / F. DE LA HERA Este joven irundarra, que llegó a los 20 años el 25 de enero, ha saltado a la fama y ha cumplido un sueño participando en la serie 'Go!azen'Asier Burguete Markel para los más jóvenes YLENIA BENITO Domingo, 4 febrero 2018, 00:43

Querido lector o lectora: tal vez no sepas lo que es 'shippear', hacer 'hype', tener un 'crush' o 'mamutear'. No te preocupes. El problema, o en este caso la solución, es tu edad. No eres 'millennial'. Por eso, tal vez tampoco sepas quién es Markel, el alter ego de Asier Burguete, que es muy conocido entre los más jóvenes. Y es que este irundarra, de tan solo veinte años recién cumplidos, triunfa en la pequeña pantalla y sobre los escenarios gracias a la serie 'Go!azen'. No es por hacer 'hype', pero Asier lleva el arte en las venas y lo hace fenomenal.

-¿Markel o Asier? ¿Cómo te llaman más?

-(Risas) Pues últimamente, la verdad, me llaman más Markel.

-Para aquellos que no han hecho la ESO y no son 'millennials': Markel es tu personaje en la serie 'Go!azen', ¿verdad?

-Eso es, sí. Es una serie que gusta mucho entre los más jóvenes. Es muy divertida. Es una especie de serie musical, cantamos y bailamos.

-Cantar, bailar e interpretar. Todo el lote. Eres muy joven, pero ¿cuándo dijiste eso de 'ama, quiero ser artista'?

-No sé... Siempre he estado metido en mil cosas. ¿Carnaval? Ahí voy. ¿Karaoke? Allá voy. ¿Concurso de disfraces en el barrio? Me presento. ¿Teatro en el colegio? Allí estaba el primero. Al principio me daba vergüenza, pero como mis aitas siempre andaban disfrazándose y tal...

-¿Hay antecedentes en tu familia?

-No, no. ¡Para nada! Pero como nunca me han dicho que no y ellos también se han animado a todo pues... ¡así he salido! (Risas)

-Bueno, pues ¿cuál es el primer paso en este camino artístico?

-Supongo que el ballet. He ido a clases en el conservatorio desde los 6 años hasta los 18.

-Con lo 'xalxero' que eres, no te imaginaba en una disciplina tan clásica...

-(Risas) No me pega, ¿verdad? Pues no sé, de 'txiki' veía vídeos en los que los chicos hacían ballet y no paraban de dar saltos y le dije a mi ama: «yo quiero hacer eso». Y me apuntó a clases de ballet.

-Y te gustó porque has estado más de una década haciendo 'portées'.

-Sí, lo he dejado hace nada porque ya me resultaba difícil compaginarlo con los estudios y la serie.

-En 'Go!azen' no te he visto bailar ballet, ¿te ficharon en el conservatorio?

-No, pero el origen es ahí: en el conservatorio. Mi profesora puso un cartel anunciando que una productora buscaba gente para una serie. Sólo había que mandar un vídeo, así que lo hice.

-¿No había requisitos?

-Mmm... No, había que cantar o bailar en el vídeo.

-¿Tú que hiciste?

-Obviamente, bailar.

-¿Obviamente? ¿Por qué?

-(Risas) ¡Canto fatal!

-Todo no se te puede dar bien, ¿no?

-Eso es. Yo sé que no canto bien, así que una compañera me grabó bailando.

-¿El cascanueces?

-(Risas) No, bailé algo más moderno.

-¿Y? ¿Qué pasó?

-Cuando ya creía que no iba a pasar nada, me llamaron. Recuerdo que estaba en clase particular cuando me llamó un número desconocido. Cogí y eran de la productora. Querían que fuera a un casting presencial en Miramón.

-¿Qué se siente antes de un casting así?

-¡Muchos nervios! (Risas)

-¿Te dijeron qué hacer?

-Sí, me dijeron que me iban a mandar unos guiones y que yo tenía que elegir un personaje.

-¿Qué personajes eran?

-Me enviaron tres: el malote, el guaperas y el gracioso.

-¿Cuál elegiste?

-¡El gracioso! Era el más parecido a mí. Dije: «yo voy a por éste».

-¿Cómo fue el día del casting?

-Fui con mi hermano y muy nervioso. Además, en la sala de espera, empecé a hablar con otros y ninguno había escogido mi personaje.

-¿Y? ¿Fue bien?

-Primero hice el guión y luego me pidieron cantar y bailar. En la parte de bailar me dejaron hasta el final y en la de cantar, me dijeron: «para, para». (Risas)

-¡Vaya! ¿Pero saliste contento?

-La verdad es que sí. Vi al director contento. Yo creo que buscaban a alguien gracioso y con movimiento. El caso es que me llamaron para el casting final.

-¿Fue más difícil?

-Diferente. Fue con más personas que optaban a mi personaje, claro.

-¿Cómo te confirmaron que te convertirías en Markel?

-Estaba en la biblioteca estudiando para Selectividad. Me sonó el móvil, cogí y alguien me dijo: «Asier, zorionak. ¡Vas a ser Markel!». Yo respondí bajito: «vale, gracias». Y me responde: «¿qué pasa? ¿No estás contento?». Y yo: «sí, sí, ¡pero estoy en la biblioteca». Colgué, cerré los libros y salí corriendo a celebrarlo.

-¿Se alargó la celebración o tuviste tiempo de estudiar bien para Selectividad?

-Aprobé, sí. Me dio tiempo a todo.

-¿Cómo fue el primer día de rodaje? ¿Te acompañaron los nervios también?

-¿Te digo la verdad? Pasé más nervios en las pruebas de maquillaje y vestuario que durante el rodaje.

-Pruebas de maquillaje y vestuario, ¡estás hecho una estrella!

-Sí, sí. Parecía que estaba en una nube y que iba de sala en sala. Pero sí, los primeros días de rodaje también tuve nervios. Fue todo muy distinto a como me lo esperaba.

-¿Por qué?

-Yo me esperaba una cámara y alguien con un micro. Ya está. Y no, ahí había un montón de gente. Era un equipo de unas treinta personas. No sé cuántos de maquillaje, de luz, sonido... Fue una locura.

-¿Cómo fue el momento de verte en la tele?

-Eso sí que fue divertido. Estrenamos la serie en el FesTVal de Gasteiz. Alfombra y pantalla grande. Hasta me pidieron autógrafos.

-¿Fuiste famoso antes de tiempo?

-(Risas) ¡No! Es que estrenamos antes de la serie Velvet y la gente estaba esperando a esos actores.

-Ahora eres casi tan popular como ellos...

-Bueno, la gente más joven que ve la serie sí me reconoce.

-Me han dicho que en el Carnaval de Irun eres el más 'solicitado'.

-(Risas) En el Carnaval me lo paso genial. ¡No me importa que me reconozcan! La gente es muy amable.

-Eres el presentador de nuestro Carnaval, ¿todo preparado?

-Sí, sí. El Carnaval es sagrado. Ahora vamos los fines de semana a actuar y yo lo primero que pregunté fue: «En Carnaval libramos, ¿verdad?». Y sí, ahí estaré.

-No serás ni Asier, ni Markel. ¡Veremos si te reconocemos!