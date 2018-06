Concierto de Basauri Korala, esta tarde en la Iglesia de Doneztebe Coral de Basauri que actuará en Doneztebe. / A.D.C. Se trata de un acto organizado por la Coral Mendi doneztebarra y que tendrá lugar a las 20.00 horas A.D.C. MALERREKA. Sábado, 9 junio 2018, 00:26

Basauri Koral Elkartea ofrecerá un concierto esta tarde en la Iglesia de San Pedro de Doneztebe a partir de las 20.00 horas. Se trata de un concierto organizado por Mendi Abesbatza de la localidad.

En el caso de la Coral Basauri, cuenta con una larga trayectoria en el mundo musical. Dirigida en la actualidad por José Ángel Robles Martínez, comenzó su andadura en 1946 de la mano de Pedro Bilbao. Tras 71 años de vida activa e ininterrumpida ha conseguido un gran reconocimiento en el panorama coral. La Coral ha estado siempre integrada por gente del propio pueblo así como de localidades cercanas como Arrigorriaga, Galdakao y Bilbao. Actualmente la componen alrededor de 30 coralistas.

En cuanto al programa de hoy, comenzará con 'Agurra' ((JL Ansorenaren armonizazioarekin), para seguir con 'Ubi Caritas' (Ola Gjeilo), 'Aetas Carmen melodiae' (Albert Alcaraz), 'Swing the prelud' (Charpentier), 'Tómame o déjame' (Juan Carlos Calderón, Ion Ugarriz), 'El vendedor' (Juan Carlos Calderón), 'Txoria Txori' (Mikel Laboa), 'Yoru No Uta' (Nobunao Saaki), 'Lua lua lua lua' (Caetano Veloso), 'Bullerenge' (letra de Jorge Artel y música de Jose A. Rincón), 'Heaven is a wonderfull place' (gospel) y 'Amen, This Little Light of mine' (gospel). El concierto finalizará con la interpertación conjunta de las dos corales de 'Maitia nun zira' de Jose Uruñuela.