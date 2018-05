Urko Gorriti se hace con el XLI Memorial Félix Errandonea Gorriti llega a la meta unos metros antes que el pelotón. / FOTOGRAFÍAS TELLETXEA Antes de que comenzara la prueba hubo reconocimientos a dos colaboradores y a Joxan Castro TELLETXEA BERA. Martes, 8 mayo 2018, 00:13

El ciclista del Intersport Irabia, Urko Gorriti ha sido el ganador del Memorial Félix Errandonea disputado el pasado sábado en Bera. La salida de la prueba que organiza la sociedad Gure Txokoa, se dio a las 5 de la tarde desde Iamotenea, con 62 corredores de ocho equipos diferentes formando el pelotón de esta edición, para completar los 78 kilómetros de recorrido.

Antes de que diera comienzo la prueba, se llevaron a cabo dos sentidos y merecidos homenajes. Por un lado, la sociedad organizadora quiso rendir homenaje a dos colaboradores que desgraciadamente ya no están entre ellos, José Luis Vázquez y Joxe Mari Irigoien. Asimismo, el Comité de Árbitros de la Federación Navarra de Ciclismo, homenajeó con la entrega de una placa a Joxan Castro, juez árbitro de ciclismo durante más de treinta años y que ha dicho adiós a la labor de cronometrador de las carreras.

General 1º Urko Gorriti (Irabia) 1-43-33; 2º Joseba López (Garaje Moderno) mt; 3º Mikel Retegi (Lizarte) mt), 4º Josu Etxeberria (Irabia) mt; 5º Fares Telailia (Galdeano), 6º Pol Monserrate (Villanua) mt; 7º Unai Esparza (Galdeano) mt; 8º Ailetz Lasa (Albeniz) mt; Joanes Velazquez (Beola Motor) mt; 10º Jesus Angel Casado (Turiaso) mt, hasta 53 clasificados. Equipos 1º Irabia, 2º Beola Motor, 3º Garaje Moderno, 4º Lizarte, 5º El Caserío, 6º Lintxu, 7º Turismo Villanua, 8º Combustibles Galdeano. Metas volantes 1º Diego Uriarte 6 puntos, 2º Jesus Angel Casado 4, 3º Iker Cerviño 3, 4º Joseba López 2, 5º Mikel Retegi 2, 6º Daniel Modenes 1 punto.

Desde el comienzo de la prueba, fueron innumerables los intentos de fuga que no fructificaron. Fue en el kilómetro 30, cuando se realizó la fuga del día. Cinco corredores consiguieron escapar del gran grupo, quedándose a continuación tan sólo dos en cabeza: Joseba Lopez (Ford - Garaje Moderno) e Iker Cerviño (Intersport Irabia). En algún momento llegaron a tener hasta un minuto de ventaja, pero poco a poco el pelotón consiguió reducir dicha ventaja. Así, primeramente Iker Cerviño fue absorbido por el pelotón, quedándose sólo en cabeza el protagonista del día: Joseba López. Este no cejó en su empeño y consiguió aguantar en fuga y mantener un duro pulso con el pelotón. Al final, de vuelta de Irún a Bera, en el tunel de Lamiarri, acabó el intento del escapado y el pelotón encaró unido los últimos kilómetros de la prueba. Desde Ventas de Etxalar a Bera, fueron varios los intentos de fuga tratando de evitar el sprint, pero ninguno fructificó hasta que Urko Gorriti (Intersport Irabia), a la postre vencedor, consiguió unos metros entrando ya a Bera. Al final el pelotón no logró darle caza y Gorriti se impuso por delante de Joseba Lopez (Ford - Garaje Moderno), y protagonista de la fuga del día, y Mikel Retegi (Lizarte). El ganador de las metas volantes fue Diego Uriarte y por equipos se impuso el Intersport Irabia. En la entrega de premios estuvo presente el ex-cilcista y actual director deportivo del Bora, Patxi Vila.

Un año más, la organización quiere agradecer a participantes, jueces, espectadores, Ayuntamiento de Bera, familia Errandonea y como no, a los que verdaderamente hacen posible que esta carrera se lleve a cabo: a los voluntarios (cruces, motos, coches...), a cuyo agradecimiento se unen Rosa y Totono, hijos de Félix Errandonea.