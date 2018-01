UPNA acoge el ciclo de conferencias 'Jakin-mina' para estudiantes A.D.C. BORTZIRIAK. Miércoles, 10 enero 2018, 00:53

Los campus de Pamplona y Tudela de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) acogen el ciclo de conferencias titulado 'Jakin-mina' que, organizado anualmente por Jakiunde, la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras, está dirigido a estudiantes de 4º curso de la ESO con el objetivo de impulsar el interés por el conocimiento de sus participantes.

La iniciativa cumple su séptima edición en la capital navarra, aunque es la primera en la de la Ribera. Un total de 64 estudiantes de doce centros educativos navarros participan en esta actividad.

Cada una de las dos ciudades es la sede de cinco conferencias, impartidas, en función del ponente, en uno de los siguientes tres idiomas: castellano, euskera e inglés. La mitad de las charlas corren a cargo de profesores de la UPNA.

Participantes

En Pamplona, están inscritos 33 estudiantes de nueve centros: IES Altsasu BHI (Altsasu/Alsasua), IES Askatasuna BHI (Burlada), IES Eunate BHI (Pamplona), IES Toki Ona BHI (Bera), IESO Garralda DBHI (Garralda, Valle de Aezkoa), IESO Pedro de Atarrabia DBHI (Villava), IESO Reyno de Navarra (Azagra), San Fermin Ikastola (Cizur Menor) y Colegio El Redín (Pamplona).

Conferencias

El ciclo, que concluirá en marzo, consta en Pamplona de las conferencias: 'The next world: economic utopias and dystopias' ('El mundo futuro: utopías y distopías económicas'), impartida por la profesora titular del Departamento de Economía de la UPNA e investigadora del Instituto Inarbe Mar Rubio-Varas; 'Refugiados: ¿hospitalidad u hostilidad? Qué nos dice la literatura', por el escritor, traductor y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra Gabriel Insausti, y '¿Puede pensar una máquina? Un paseo por la inteligencia artificial' por el catedrático del Departamento de Automática y Computación de la UPNA e investigador del Instituto de Smart Cities-ISC Humberto Bustince.

Otras conferencias en Pamplona serán '¿Qué es un archivo?' impartido por la directora del Archivo General de la Universidad de Navarra, Yolanda Cagigas, y 'Gaztea naizenez, edozer jan dezaket' ('Como soy joven, puedo comer cualquier cosa') de la doctora en Dietética y Nutrición Izaskun Berasategi.