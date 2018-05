Trascendental victoria del Doneztebe en Beriain que le sirve para jugar el ascenso El Doneztebe celebró en Beriain la clasificación para jugar el ascenso. / FOTOS TELLETXEA Se impuso 1-3, con goles en el primer minuto y en la parte final del partido TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 17 mayo 2018, 00:12

Trascendental victoria del Doneztebe en su visita al Beriain, que le concede billete para jugar el play - off de ascenso por segundo año consecutivo. El partido estuvo marcado por un fortísimo viento que no dejó satisfecho a nadie, pero sobre todo a un Doneztebe que basa su juego combinando el balón.

En la primera mitad, los visitantes jugaron con el viento en contra y lo que son las cosas, en la primera jugada del partido el Doneztebe, acertó. Fue Irail, quien por la banda izquierda recibe un excelente pase de Eloy, para que el delantero encare al portero y bata al mismo por alto, poniendo el 0-1 en el marcador para el minuto uno. El gol era importante, ya que para meterse en ese ansiado play off, los de Mikel Maya necesitaban ganar. El viento empezó a hacer de las suyas, y el Beriain embotelló literalmente a los doneztebarras prácticamente en su área y poco podían hacer éstos. El balón no se controlaba, los pases largos se marchaban, y todo era un sinsentido. Así las cosas, llegó el minuto 15 de partido, con un saque de esquina en contra de los visitantes, el jugador local golpeó el balón y el viento ayudo a que el esférico se colara por el palo largo, 1-1. Tocaba volver a empezar, pero con media hora por delante sin poder hacer grandes cosas.

El Beriain tuvo dos ocasiones francas para romper la igualada, que Joritz felizmente las desbarató. Solo en los últimos 10 minutos, el Doneztebe volvió a acercarse para llevar peligro al área local. Una de ellas fue por mediación de Oier, quién, tras una buena combinación, se fue por la banda derecha y su centro por bajo fue rematado por Eloy, quien llegaba desde atrás. Su tiro se marchó por la derecha del cancerbero local. Otra más tuvo Borja al final de la primera parte, y así se llegaba a un más que merecido descanso.

Tras del descanso

En el intermedio, los equipos implicados en conseguir una plaza para jugar el ascenso, estaban con un empate Doneztebe y Lagunak, mientras que el Rotxapea ganaba su partido, con lo que, de finalizar así, los doneztebarras tenían el pase asegurado. Se reanudaba el partido y llegaba la noticia de que el Lagunak marcaba en Tiebas, y eso relegaba a los de Santesteban a la cuarta plaza, dejándoles fuera del play off. El Doneztebe, ya con viento a favor tenía la posesión, pero no el juego, ya que en muchas fases de esta segunda mitad el aire volvía a cobrar protagonismo. Sin embargo, se veía que los donezteberras llegaban a menudo y generaban peligro a base de saques de esquina y faltas. En el 58 de partido, llegaba una de las ocasiones más claras para el Doneztebe, sin embargo, el intento quedó resuelto por un paradón del portero local. Los saques de esquina se sucedían a favor de los visitantes. El resultado no les valía, las prisas llegaban, las imprecisiones se sucedían y cómo no, los nervios en los jugadores aparecían, y con ellos las protestas acarrearon varias tarjetas ante lo que fue en líneas generales, como consecuencia de un arbitraje más que dudoso. Así llegó el minuto 81 de partido, saque de esquina que botaba Jaime y su centro es introducido en propia meta por un defensa local. La tortilla dio la vuelta y eso hacía que el Doneztebe volviera a meterse en play off. Unos minutos más tarde, en el 89, y cuando espiraba el partido, Diego obtuvo premio a su trabajo y constancia, ya que enganchó al borde del área un estupendo disparo que valía para hacer el tercer gol de los de Malerreka, y el pase definitivo del Doneztebe.

Merecida clasificación que hace justicia a un equipo que en general ha jugado bien y que es el único, junto con el líder Infanzones, que ha perdido solo cinco partidos en toda la temporada. Los de Obanos han conseguido 63 puntos, Rotxapea 60, Doneztebe 59 y el Lagunak, con 58 puntos, no consigue clasificarse para jugar el ascenso a la Primera Autonómica. Ahora les toca disfrutar de este premio y el Doneztebe irá sin lugar a dudas, a disputar la primera eliminatoria con total garantía a buen seguro, a Murchante. Suerte

Alineación: Joritz, Aldabe (Beñat, 89), Fermín, Julen, Javier, Ibon, Jon (Diego, 81), Jaime, Borja, Eloy (Larretxea 85), Irail (Marcos, 71).