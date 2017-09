Tarde de blues en Elizondo este sábado con Little G Weevil y Danny del Toro Cartel del concierto de los dos artistas. El concierto, organizado por Baztango Blues Elkartea, comenzará a las 22.00 horas en el Bar Illargi de la localidad A.D.C. BAZTAN. Jueves, 7 septiembre 2017, 08:01

Tras la celebración en fechas recientes del II Txuri ta beltz blues en Baztan, este sábado 9 de septiembre a partir de las 22.00 h. se podrán volver a escuchar estos sonidos en Elizondo. La cita tendrá lugar en el Bar Ilargi de la localidad de la mano de Baztango Blues Elkartea, con Little G Weevil de hungría y Danny del Toro, de Madrid.

El guitarrista, cantante y compositor de Little G Weevil, con sede en Atlanta, GA, es uno de los artistas más profundamente conmovedores de la escena musical estadounidense de ritmo y blues. Tiene cuatro álbumes solistas muy aclamados y ha figurado en una docena más. Ha desarrollado un estilo propio e inconfundible, mezclando el blues del sur de la vieja escuela con sus ideas originales, ritmos modernos y acordes de guitarra oscilantes. Él es el ganador de la categoría solo / dúo del Blues Challenge 2013 de Blues Foundation que se llevó a cabo en Memphis, TN. También fue galardonado como mejor guitarrista en su categoría.

En 2014 fue nominado para el premio más alto otorgado a los músicos y compositores en blues music el Blues Music Award de EE.UU. como Artista Acústico del Año. Su álbum 'Moving' de 2013 fue nominado para el Blues Blast Music Award 'Álbum Acústico del Año' y su último álbum 'Three Chords Too Many' fue nominado al Independent Blues Award. Little G ha estado en el negocio de la música profesional desde 1998.