Siete conciertos y una charla dentro del festival de blues 'Txuri ta beltz' Cartel del festival 'Txuri ta Beltz Blues'. Organizado por Baztan Blues Elkartea, la cita es hoy y mañana en Elizondo ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN. Sábado, 19 agosto 2017, 08:54

Elizondo sonará hoy y mañana a blues gracias a 'Txuri ta beltz blues', un festival organizado por Baztan Blues Elkartea y que celebra su II edición, aunque la del pasado año tuvo lugar en Lekaroz.

Las actuaciones de hoy se llevarán a cabo en la Plaza de los Fueros de Elizondo, donde a partir de las 12.30 se podrá escuchar a Óscar Linares y Víctor Barceló; a las 13.30 horas, a Double Shot, y a las 14.30, a Fede Aguado. A partir de las 15.00 horas se celebrará una comida popular y por la tarde, a las 17.00, se desarrollará la conferencia 'On the road. La historia del Blues', con Héctor Martínez y Óscar Linares. A las 19.00 actuará Station Road; a las 20.45, The Sameless y a las 22.30 horas, Fede y La banda norteña. Mañana domingo a partir de las 13.00 horas, en el Ilargi Ostatua, Txuri ta Beltz Jam Sesion, con muchos de los grandes músicos que se acercan este fin de semana hasta Elizondo.

Si en Elizondo es el blues, en la localidad de Arantza, hoy se celebra el 'ArantzaRock'.

Se trata de un festival que se organiza desde 1995 gracias a la labor de las asociaciones juveniles de la localidad. En cuanto al programa, a partir de las 22.00, actuarán Liher, Estu & Larri, Bad Sound System, Trikizio... y también DJ Jotxatxo.

Los conciertos se completan con un amplio programa de actividades durante toda la jornada en el que no faltará habrá aperitivo, ginkana, poteo...