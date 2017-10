Este fin de semana tendrá lugar en Bera el Ibardin Longboard Fest Hoy habrá una escuela de iniciación para niños y adultos de cuatro a ocho de la tarde. Hoy habrá una escuela de iniciación al longboard-skate y mañana y el domingo, competición TELLETXEA BERA. Viernes, 6 octubre 2017, 00:22

Organizado por la empresa beratarra Goat Longboards, este fin de semana tendrá lugar la quinta edición del Ibardin Longboard Fest, evento pensado para todos los niveles de patín, desde el Longboard School para la iniciación al longboard, hasta la carrera The King of the Hill para los que quieren velocidad y competición.

Hoy viernes, en horario de 16.00 a 20.00, será el Longboard School, escuela de iniciación al longboard-skate para niños y mayores (desde 8 años en adelante). Estará ubicada en la explanada del polideportivo de Bera. En caso de lluvia, se trasladará al frontón de los Maristas.

Mañana

Mañana, de 8.30 a 10.00 de la mañana, se llevarán a cabo las inscripciones y reunión de riders en la zona de salida de Ibardin (en la parte superior de la variante). Todos los riders menores de edad (18 años) deberán presentar a la organización el permiso firmado por un tutor. A partir de las 10.00 y hasta las 14.00 horas, freeride, con bajadas libres. De 14.00 a 15.30 será la comida para los riders en la zona de la carpa.

El Ibardin Longboard Fest se celebrará en la parte superior de Ibardin, por el lado de la variante, carretera de único sentido, con 600 metros de recorrido y una inclinación media del 10%.

Rondas de puntuación

Por la tarde, de 15.30 a 18.00, serán las rondas de puntuación, estas se configurarán por sorteo previo y habrá una lista con los dorsales que indicarán cada ronda de cuatro riders. Se darán puntuaciones por orden de llegada: 1º, 10 puntos; 2º, 7 puntos; 3º, 4 puntos; y 4º, 1 punto. De 18.00 a 19.30, freeride y después se habilitarán duchas en Bera para que todo el que quiera utilizarlas.

De 21.30 a 2.00 de la madrugada habrá fiesta Goat en la Sidrería Mendiko de Ibardin.

Domingo

El domingo comenzará con desayuno, de 8.00 a 9.00, para los riders en la zona de la carpa. De 9.00 a 12.00 serán las bajadas libres y de 12.30 a 14.30 las finales.

Los 32 riders con mejor puntuación del sábado correrán las rondas finales, en rondas de cuatro, pasando los dos primeros de cada una de ellas a la siguiente, hasta llegar a la final y luchar por el 'King of the Hill' 2017. Se harán las finales de todas las categorías: open, femenina, júnior y veterano.

A las 14.30 de la tarde comenzará el reparto de premios en la zona de la carpa. En la categoría open, el primer clasificado tendrá 200 euros, trofeo y regalo, el segundo y tercero, trofeo y regalo. En la categoría femenina, la vencedora obtendrá un premio de 100 euros, trofeo y regalo, la segunda y tercera, recibirán trofeo y regalo.

En la categoría júnior (menores de 18 años) y veteranos (mayores de 35 años) tendrán los mismos premios que las mujeres. El mejor rider del evento, con votación de los comisarios, tendrá un trofeo y un regalo. Finalizará esta edición con una comida en la zona de la carpa.

Palmarés

Los vencedores de la primera edición fueron Giancarlo Di Viara entre los hombres y Tana Rohrer en féminas, en el 2014 se impusieron Oriol Gálvez y Cristina Verdú, en el 2015 los mejores fueron Sergio Carrión y Alice Bonnet y los últimos campeones son Oscar Rodriguez y Alejandra Cárdenas.