Se resiste a salir el primer salmón de la temporada en el Bidasoa No faltaron veteranos como Gregorio Urzelaieta. / A.D.C. Ni el domingo en la apertura de la veda, ni ayer, consiguieron pescarlo ALICIA DEL CASTILLO BORTZIRIAK. Martes, 17 abril 2018, 00:09

«Las aguas bajan aún altas y revueltas, habrá que esperar hasta el miércoles... aunque nunca se sabe», coincidían los aficionados el domingo en el primer día de apertura de pesca de salmón en el río Bidasoa en la presente temporada.

Un total de 100 pescadores habían sacado el permiso para ese día, novedad en la normativa este año, imprescindible junto a la licencia de pesca para probar fortuna. «Pero yo diría que hay menos gente que en años anteriores. Seguro que hay quien se ha sacado el pase para hoy y luego no ha venido», indicaban los incondicionales.

Único que se vende

Como cada año en el inicio de la temporada muchos no se quisieron perder la oportunidad de hacerse con el 'Lehendabiziko' al ser el único que se puede comercializar. En los últimos años los restaurantes interesados han pagado una media de 1.700 euros por el ejemplar, cifra que ha variado según su peso.

Hubo quien llegó el sábado por la tarde y se quedó a dormir. «Como siempre, en la furgoneta, para las siete estábamos aquí», señalaban. «Nosotros hemos llegado sobre las siete y media de la mañana», indicaba una cuadrilla de Arguedas que no falta los últimos años.

A lo largo de la jornada fueron probando suerte, pero no hubo manera. «Es que ni siquiera se ven, no sé si por lo turbia que baja el agua, o porque no hay», indicaban.

Ayer, de nuevo, los pescadores probaban fortuna durante la mañana, bajo la lluvia. «Ha bajado algo el agua, como unos diez o veinte centímetros, pero todavía lleva bastante fuerza, no hay quien domine la cucharilla. Habrá que esperar al miércoles», aseguraban.

Hoy es martes no festivo y por lo tanto no se puede pescar así que mañana los aficionados volverán al Bidasoa en busca del rey del río. Según la normativa de este año podrán seguir pescando hasta el 27 de mayo, fecha en que se cerrará hasta el 14 de junio. Ese día se podrá volver a pescar hasta el 31 de julio. La temporada se cerrará en el momento en que se capture el ejemplar número 66 o en el caso de no alcanzarse dicho número el 31 de julio.