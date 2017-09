Reparto de puntos entre el Doneztebe y Rotxapea en un encuentro igualado Mikel Retegui, que conduce el esférico, dispuso de una ocasión que detuvo el cancerbero. / TELLETXEA La próxima jornada el Doneztebe FT visitará Etxarri Aranaz TELLETXEA DONEZTEBE. Martes, 26 septiembre 2017, 00:16

Debut liguero del Doneztebe Futbol Taldea, en casa, ante un Rotxapea, ordenado y serio. La primera parte fue dominada por los locales, sin embargo, no hubo ocasiones dignas de mención, si bien destacaremos un buen disparo de Mikel Retegui que paró bien el cancerbero visitante. Además de esto, hay que destacar la enorme lucha en el centro del campo por hacerse con el control del partido. El Doneztebe en este aspecto dominó, pero no llegaban balones claros a los extremos, Borja y Mikel Retegui. Adrian, delantero centro en este partido, peleó duro, pero no tuvo éxito arriba.

En la segunda mitad, más de lo mismo. El Doneztebe salió bien, incluso dominando, pero poco a poco el Rotxapea se sacudió el domino. La mejor ocasión fue para Adrian en una jugada que el mismo se fabricó de espaldas, se escoró a la derecha, dribló al portero y tiró a puerta y cuando se cantaba el gol, un defensa visitante sacó bajo palos. Fue la ocasión más clara de Doneztebe.

A partir de aquí, el entrenador local Mikel Maya, movió el banquillo para buscar más ataque con Fermín por la banda izquierda, y Mikel de delantero centro, pero fue el conjunto visitante del Rotxapea quien tuvo una buena ocasión mandando un balón al larguero. A partir de ahí y hasta el final, fue un toma y daca de los dos equipos, y el partido terminó en tablas que no disgustó a ninguno de los dos equipos.

La próxima jornada, el Doneztebe visitará Etxarri Aranaz en otro difícil partido.

Alineación: Andoni, Beñat, Erasun (Marcos), Julen, Iker, Ibon, Borja, Ostiz, Adrian (Fermín), Diego (Jon), Mikel (Xabi Lopez).

Los puntos a la Regularidad se los llevaron, Ibón, 3; Mikel Retegui, 2 e Iker, 1 punto.

La clasificación general la encabeza Ibón con 5 puntos, Jaime Sein, 3 y Mikel Retegui, 1 punto