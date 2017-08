Recorrer por la noche las rutas del contrabando en Etxalar Por los caminos de los antiguos contrabandistas, ahora, de turismo. Santiago Elizagoyen ofrece la experiencia de transitar por esos caminos los sábados por la noche ALICIA DEL CASTILLO BORTZIRIAK. Viernes, 11 agosto 2017, 08:10

Al igual que otros pueblos fronterizos, Etxalar fue un lugar idóneo para la práctica del contrabando. «Entre los años 1940 y 1970, muchos vecinos cruzaban la frontera cargados con mercancías que tenían gran diferencia de precio entre ambos lados de la frontera o que no existían aquí por escasez o prohibición», explica el organizador de estas peculiares salidas, Santiago Elizaoguen. «Lo hacían a pie y de noche para evadir los impuestos aduaneros. Muchas veces era la única alternativa rentable de aquella época, ya que no había trabajo y el caserío no era suficiente. El contrabando no estaba mal visto, es más, todo el mundo conocía quién era contrabandista y colaboraba en lo que podía».

Santiago Elizagoyen empezó en el contrabando con 16 años y ha vivido muchas aventuras en estos senderos fronterizos. De día trabajaba en el caserío y de noche se dedicaba a la conocida como 'gau lana' o trabajo de noche. Cuenta que se disfrazaba como si estuviera de fiesta y se juntaba con los guardias para conseguir información, entre otras muchas vivencias.

Kontrabandisten bidea

Forma parte de la ruta circular Kontrabandisten bidea, de 176 kilómetrosEl recorrido tiene unos 8 kilómetros, unas 3 horas de duración y sale a las 21.00 horas

Hoy en día ya está jubilado pero sigue con el caserío y regenta el albergue Tompalenea de Etxalar que forma parte de la ruta Kontrabandisten bidea, una ruta circular a pie o en bicicleta de 176 kilómetros que discurre por los senderos de los valles de Baztan-Bidasoa que en su día fueron utilizados por los contrabandistas.

Se divide en 7 etapas y está organizada gracias a una red de alojamientos para los contrabandistas (Más info en www.kontrabandistak.com). Esta red organiza anualmente una ruta nocturna, normalmente en primavera, en la cual antiguos contrabandistas cuentan sus historias y Elizagoyen es uno de ellos.

Animado con la experiencia, el año pasado comenzó a organizar rutas nocturnas sobre el contrabando en la época de verano, para aprovechar la mayor afluencia de turistas y este año continúa con esta iniciativa todos los sábados por la noche. Se trata de una ruta de unos 8 kilómetros, con una duración de unas 3 horas y sale a las 21.00 desde la plaza de Etxalar. El precio de la visita es de 8 euros por persona y para inscribirse hay que llamar al 948 635166 o 689 7028 91. Hay que llevar linterna y botas de monte. Durante la visita, Santiago transita por los mismos senderos que utilizaba para el contrabando y hace paradas para contar lo que vivió sobre estos caminos. Estas visitas se incluyen dentro de las que organiza la asociación Baztan-Bidasoa Turismoa, por lo que los clientes de los alojamientos asociados pueden disfrutar de un descuento para participar en estas rutas sobre el contrabando. Los que se animen a realizar la ruta nocturna, también pueden disfrutar de un 10% de descuento en el Albergue de Elizagoyen.