El primer duatlón de montaña de Irurita se disputará el 26 de mayo La prueba será individual y por relevos con 10 kms a pie y 21 en bici. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de mayo

El 26 de mayo el pueblo de Irurita organizará un duatlón de montaña, de carácter popular, es decir, apto para todo tipo de deportistas. Viendo el éxito que tiene el deporte y la montaña en el valle del Baztan y en sus alrededores, unos jóvenes del pueblo se han puesto a la marcha para organizar esta prueba deportiva. Todo el que quiera participar en el duatlón de montaña podrá inscribirse hasta el 15 de mayo, a través de la página web herrikrosa.eus.

Hay cinco opciones para participar en él: Solitario (la misma persona realizará la prueba en bicicleta (21km) + corriendo a pié (10 km); Relevos masculino (la prueba la realizarán cada uno en su modalidad, 2 chicos); Relevos mixto (la prueba la realizarán cada uno en su modalidad un chico y una chica); Relevos femenino (la prueba la realizarán cada uno en su modalidad, 2 chicas) y Bicicleta eléctrica (los participantes realizarán todo el recorrido con la bicicleta eléctrica). Por lo tanto, antes de realizar la inscripción, hay que tener claro en que modalidad se va a participar.

La prueba comenzará a las 9 de la mañana desde la plaza de Irurita y los primeros en participar serán los que vayan a realizar el recorrido de 21 kilómetros en bicicleta. El relevo a su compañero-a que completará el de 10 kilómetros corriendo a pie, será en la misma plaza. El segundo participante sólo podrá comenzar su recorrido cuando su pareja atraviese el punto de relevo. El tiempo máximo para realizar el recorrido en bicicleta será de 3 horas. Si transcurrido ese tiempo, algún participante no pudiera llegar, su pareja tiene la posibilidad de realizar su recorrido corriendo y finalizar la prueba. Sin embargo, su tiempo no se incluirá en las clasificaciones finales. La prueba finalizará en la plaza de Irurita y se establece como límite para terminar la prueba hasta las 14.00 horas. Fuera de este tiempo no entrará en las clasificaciones finales. Los participantes con bicicletas eléctricas, tomarán la salida a las 8.30 horas.

Los organizadores completarán la jornada con paella y pinchos para los participantes, de 13 a 15, media hora más tarde habrá trail para los niños, a las 5 de la tarde se podrá presenciar un partido de laxoa y concluirá el día con una sesión de bailes en la plaza.