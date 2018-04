700 personas piden en Elizondo que los camiones no circulen por el puerto de Belate Cabeza de la manifestación celebrada ayer en Elizondo, donde se acercaron unas 700 personas. / A.D.C. Lo solicitaron en la manifestación convocada por los alcaldes de las localidades cercanas a la N-121-A | Consideran insuficientes las medidas propuestas por el Gobierno: «No aceptamos que se regatee con nuestra seguridad» ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN. Domingo, 29 abril 2018, 00:30

Autoridades y vecinos de localidades cercanas a la carretera N-121-A pidieron ayer en Elizondo que se prohiba al transporte internacional circular por el puerto de Belate mientras duran las obras en los túneles de Belate y Almandoz, en la N-121-A. Cerca de 700 personas recorrieron las calles de Elizondo desde las 18.15 horas. Al término de la manifestación convocada por alcaldes de localidades cercanas a la N-121-A, en la Plaza de los Fueros, los regidores de Baztan, Joseba Otondo, y de Olaibar, Mari Carmen Lizoain, leyeron un comunicado en euskera y castellano, respectivamente, en el que reiteraron su petición al Gobierno de Navarra, «por la seguridad de todos los usuarios de esa vía».

Recordaron que «actualmente circulan más de 8.000 vehículos diarios, casi 9.000, por la N-121-A. De ellos, 3.800 son vehículos pesados. El puerto viejo de Belate no puede absorber semejante volumen de tráfico. Por eso, solicitamos al Gobierno de Navarra que no permita el paso de los camiones internacionales por Belate».

El 66% de los vehículos pesados que circula por Belate es de paso, «no tienen como destino nuestras comarcas y pueblos. Por seguridad, exigimos que se les obligue a transitar por vías más aptas».

Evolución del tráfico

En el año 2.000, cuando abrieron los túneles de Belate, transitaba una media de casi 800 camiones diarios. En este momento circulan diariamente alrededor de 3.800. «¿Alguien cree que el puerto viejo puede soportar semejante volumen?», se preguntan. Los vecinos afectados sabemos que es imposible», afirman. «Nuestra petición no es ninguna locura. En Girona prohibieron hace años que los camiones de paso circulasen por la N2. En la Rioja, del mismo modo, hace poco han adoptado una medida similar sobre la N232. Se trata de algo razonable. Solo hace falta voluntad política», explicaron a todos los congregados.

N-121-A

La N-121-A se ha convertido en una arteria vital para estas comarcas, de tal forma que diariamente son innumerables las personas que se desplazan por cuestiones de trabajo, estudios, salud, diferentes servicios, etc.

«Por eso, porque somos usuarios cotidianos, exigimos seguridad y no tener que preocuparnos por la gente que nos rodea. O por lo menos, no más que el resto de usuarios en las demás carreteras. Por supuesto, ya sabemos que la seguridad total no existe. Y necesariamente, lo aceptamos. Lo que no aceptamos es que se permitan situaciones que creen un mayor riesgo y esto es lo que sucede con Belate». Saben que «si bien la limitación del tráfico internacional no va a garantizar la seguridad total, su paso sí que entrañará más peligro en las vías».

Propuesta insuficiente

Por ello consideran «insuficiente» la última propuesta del Gobierno de Navarra. «La limitación de todo tipo de vehículos de paso, alternando matrículas y días, además de ser una medida difícil o imposible de cumplir, no resuelve el tema de fondo. ¡No aceptamos que se regatee con nuestra seguridad!», afirman rotundos. «Si las obras de los túneles nos obligan a ir por el puerto viejo, de acuerdo. Pero eso sí, con la máxima seguridad posible, ni más ni menos. Con la prohibición expresa del tránsito de camiones internacionales», insisten.

«No es nuestra intención, ni mucho menos, hacer demagogia y un uso pueril de todas las desgracias y accidentes que han acaecido en esta carretera. Hay demasiado sufrimiento. Pero una mención genérica es obligatoria, para que en este momento de toma de decisiones nadie pueda escudarse en su falta de conocimiento», explican.

Por eso, vuelven a recalcar la petición que le hicieron al Gobierno de Navarra desde que conocieron que la carretera se iba a cerrar siete meses y que el tráfico se iba a desviar por el puerto, «por seguridad, prohibición del tráfico de mercancía internacional».