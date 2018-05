Paso importante del Beti Bazte de cara a mantener la categoría al vencer en Mutriku Los gaztetxus dieron un paso muy importante en su desplazamiento a Mutriku. / TELLETXEA Se impuso 1-3 con goles de Urki, Ubiri y Gari TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:14

Paso importante del Beti Gazte con su victoria en Mutriku, de cara a mantener la categoría en la División de Honor Regional. Cuando faltan cuatro jornadas para que concluya la liga, los de Ibai Amezketa tienen un colchón de nueve puntos respecto al equipo que marca el descenso, el Urola, por lo que, aunque matemáticamente no está todavía decidido, muy mal le tienen que ir a los gaztetxus para no conseguir el objetivo.

El Beti Gazte necesitado de puntos para conseguir la salvación, visitaba a un rival situado en la zona media de la clasificación, a los que no les hacía falta los puntos. Los visitantes salieron mentalizados de que debían de dar todo para poder sumar y así lo hicieron desde el inicio, en un partido intenso, condicionado por las reducidas dimensiones del terreno de juego. El Beti Gazte, desde el principio, fue superior a su rival, peleando por todos los balones y no dejando jugar a su contrario. El esférico estaba más tiempo en el lado local, poniendo en peligro los gaztetxus a la zaga, al haber mucha disputa y hacerse dueño de las caídas de balón. Conde, en el minuto 12, tuvo una clara ocasión para haber adelantado a los visitantes en el partido, cuando ante el portero no decide, mandando la vaselina fuera. Quien sí estuvo acertado 3 minutos más tarde, fue Urki. El delantero lesakarra se aprovechó de una mala cesión del central al portero y en el uno contra uno y de vaselina, puso un merecido 0-1. El Beti Gazte, más intenso que su rival, estuvo más cerca de hacer el segundo gol que de encajar el empate. No cesaron de trabajar, para mejorar el resultado y para que sus contrarios no inquietaran al meta Julen.

Igualdad en la reanudación

El entrenador del Mutriku realizó dos sustituciones en el descanso y el equipo salió mejor en la segunda parte. El partido se igualó y cuando estaba siendo un, toma y daca, Ubiri en el minuto 55, roba el balón a la zaga y ante el portero sentencia y pone el 0-2, dando un punto más de tranquilidad al equipo. Los locales no inquietaron la portería lesakarra, jugando cómodos los visitantes. Gari, que había salido pocos minutos antes al terreno de juego sustituyendo al capitán Oier, gana por la banda derecha y de disparo raso puso el 0-3 en el minuto 76, dejando ya sentenciado el encuentro. Hasta el final del partido, los de Lesaka tuvieron un par de ocasiones y ya en el último minuto, a la salida de un corner que fue rematado en el segundo palo, el Mutriku hizo el gol de la honrilla.

Alineación: Julen, Pilloti, Peio, Luís (Irazoki m64), Olaizola, Oier (Gari m65), Ander (Unai m59), Etxegarai, Urki (Fernando m86), Beñat y Ubiri.