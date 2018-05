Partido serio del Baztan que le sirve para sumar tres importantes puntos Astiz, autor del primer gol, intenta cortar un avance visitante. / FOTOS: TELLETXEA Los de Elizondo se impusieron 2-0 al Cirbonero, con goles de Astis y Urrutia TELLETXEA BAZTAN. Jueves, 3 mayo 2018, 00:12

Partido de alta tensión el que se disputaba en Giltxaurdi, entre dos equipos necesitados de los puntos, los locales para mantener la categoría y los de Cintruenigo para poder jugar los playoff de ascenso a Segunda División B. El Cirbonero llegaba herido a Elizondo, ya que pensaba que estaba clasificado entre los cuatro primeros y con plaza segura de meterse en la promoción, al no poder hacerlo el Iruña por ser filial del Osasuna, tercer clasificado, pero a última hora desde los despachos federativos, permiten a los pamplonicas jugar por el ascenso. Si vinieron a Elizondo tocados, el Baztan le dio la puntilla, aunque a falta de dos jornadas todavía siguen teniendo opciones de conseguirlo.

El Cirbonero demostró el porqué de su posición en la tabla. Equipo difícil, con gente veterana y mucho oficio, que en un principio le puso las cosas muy difíciles a los de Garde, que no paró desde el banquillo de meter a sus jugadores en el encuentro. Se puso el balón en juego y a los locales les costó dos minutos para pasar a jugar en campo contrario, llegando en un balón arriba que lo recoge Urrutia, que fue una pesadilla para la potente zaga del Cirbonero, se interna por la izquierda y sus dos remates a puerta dieron en los cuerpos de sus contrarios.

A renglón seguido, despeje de la zaga visitante, balón arriba en el que Gil tuvo que hacer falta al delantero en la frontal del área, porque sino se quedaba solo ante Sagaseta. Falta peligrosa que no tuvo consecuencias, ya que paró sin dificultades el portero baztandarra.

El Cirbonero era quien controlaba el juego, aunque el Baztán, muy encima de ellos, no les dejaba desplegar su fútbol. Se llegaba al ecuador de la primera parte, cuando de nuevo en un balón arriba, tenía el Baztan la lección bien aprendida en mandar balones hacia Javi Urrutia, éste se hace con el control del esférico, dribla al último defensa y éste le pisa, dejándole tocado en el suelo y teniendo que ser atendido fuera del terreno de juego, cuando se quedaba solo ante el portero, no señalando nada el colegiado a pesar de las protestas.

Cinco minutos más tarde, 26, balón dentro del área visitante y Urrutia ante el portero no llega para meter el pie. Se cumplía la media hora de juego, cuando en jugada de ataque local, Astiz es objeto de falta a la altura del centro del campo, la saca el Baztán, Urrutia cabecea en el segundo palo y el propio Astiz, en el segundo y libre de marca, remacha la jugada y pone el 1-0. Aunque la posesión del balón estaba siendo del Cirbonero, estos no creaban peligro. Sin embargo, el Baztan era el que más peligro creó. En el minuto 39, Urrutia controla en el centro del campo, mete a Astiz por la derecha y el centre de éste lo atrapa el portero cuando estaba Mitxeltorena en el segundo palo para rematar. Tres minutos después, jugada similar y con los mismos protagonistas, pero esta vez lo remata de cabeza Asier Lizarza y detiene el portero.

Quedaba todavía mucho partido y viendo la calidad del rival, el Baztan no las tenía todas consigo y algunos aficionados se conformaban con un punto. El cuerpo técnico y los jugadores locales no pensaban igual y salieron con ganas de matar el partido, teniendo dos ocasiones en los primeros tres minutos. En el 2, Lizarza mete un balón raso dentro del área, que no encuentra rematador y en el minuto siguiente, Sagaseta despeja fuerte con el pie, Urrutia controla cerca del área dejándole a Lizarza, pero éste no culmina la jugada. El Cirbonero mandó un balón a la base del poste en el minuto 6, en disparo cruzado y los locales en el 11, pidieron penalti por mano de un contrario dentro del área, en disparo de Javi Urrutia.

Aún sin la permanencia

El Baztan estaba mandando en el partido, cortaban bien atrás y los balones arriba eran un auténtico peligro para los visitantes. En el 16, varios disparos de los baztandarras desde dentro del área, sacando uno de ellos junto al poste un defensa. A continuación, el defectuoso saque del portero lo intercepta Urrutia y en el uno contra uno sentencia y pone el 2-0. Con este resultado, los visitantes metieron más gente fresca arriba, pero el Baztan se defendió bien, incluso pudo marcar otro gol, pero el remate de Urrutia lo rechazó el postero. Hubo en la parte final dos ocasiones, una en cada portería, en la local el balón dio en el poste y en el saque largo de Sagaseta que lo prolongó Urrutia sobre Mitxeltorena, el disparo de este salió fuera.

Matemáticamente todavía no ha conseguido la permanencia, tiene 5 puntos de renta a falta de dos jornadas, la siguiente ante el tercer clasificado el Iruña, para finalizar en casa ante el San Juan, segundo de la tabla, ambos empatados a puntos.

Alineación: Sagaseta, Unanua (Aguerrea m83), Goñi, Mikel Azpiroz, Gil, Dendarieta (Imanol Azpiroz m67), Astiz (Aletxu Mota m72), Lizartza, Urrutia, Iturriría y Mitxeltorena.