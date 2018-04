Oportunidad para que las personas adultas consigan el título de la ESO Presentación del programa ayer. / A.D.C. Desde 2015 se han matriculado 37 personas y 19 ya lo han obtenido mientras que diez siguen estudiando ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN-BORTZIRIAK. Viernes, 20 abril 2018, 00:13

Para el próximo curso 2018-2019 se vuelve a poner en marcha en la comarca la posibilidad de que personas adultas puedan sacarse el título de Educación Secundaria Obligatoria.

Fue en el 2015 cuando el Ayuntamiento de Baztan, las Mancomumunidades de Malerreka y Bortziriak, a través de los Servicios Sociales de Base, y en coordinación con los institutos de la zona y Cederna Garalur, consiguieron poner en marcha en la zona un programa de educación para personas adultas.

Este programa estaba implantado en distintas zonas de Navarra, pero en nuestra zona no. Existía un gran vacío en este aspecto, ya que las personas que no habían acabado sus estudios, no tenían la oportunidad de finalizarlos en la comarca. «Con este servicio, se ha logrado ofrecer la oportunidad a las personas que en su día dejaron sus estudios sin terminar, el poder terminarlos», explican los organizadores.

El objetivo del servicio es «ofrecer a las personas mayores de 18 años la posibilidad de realizar los estudios básicos, a través del sistema público y gratuito. Las personas participantes, tienen la oportunidad de lograr el título de la ESO».

Evolución

Desde su puesta en marcha el programa ha contado con una respuesta que va en aumento. El primer año, en el curso 2015-2016, se matricularon 16 personas, de las que 5 ya han obtenido el título. El segundo año, el pasado curso 2016-2017, se matricularon 21 personas, de las que 14 tienen ya el título de la ESO. Y en el presente curso hay 10 personas estudiando para poder obtenerlo.

«Hacemos un llamamiento a la población que en su día dejó de estudiar sin obtener el título, a que den su nombre para el próximo curso 2018-2019 y de esta manera tengan opciones de obtener el título de la ESO», explican.

El plazo de inscripción está abierto desde el próximo lunes 23 de abril, hasta el próximo 11 de mayo. Cualquier persona interesada se puede apuntar llamando a las oficinas del Instituto de Lekaroz. El número de teléfono es 948581803 y el horario de atención es de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y los miércoles también por la tarde de 16.00 hasta las 18.00 h.

Las personas que deseen información más concreta sobre este tema pueden ponerse en contacto con el Servicio Social de tu zona, en Malerreka a través del número de teléfono 948451746 ; en Baztan, en el 948580006 y en Bortziriak, llamando al número 948635036.