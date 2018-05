Nuevo y complicado triunfo del Doneztebe ante un buen Castillo de Tiebas Oier Aldave debutó de goleador marcando un bonito gol de vaselina. El sábado se juega en Beriain estar por segundo año consecutivo en los play off de ascenso TELLETXEA DONEZTEBE. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:38

Nuevo y complicado triunfo del Doneztebe en la tarde del sábado en el Iñaki Indart, ante un buen Castillo de Tiebas, al que derrotó por 2-1, goles de Aldabe y Marcos por parte local. Hubo dos tiempos muy diferentes. En la primera mitad, el Doneztebe contó con varias ocasiones de gol. En el primer minuto del partido, Borja cabeceó a bocajarro, pero un defensor visitante salvó el gol bajo palos. En el minuto 6, llegó el fabuloso gol de Oier. Un balón que recupera desde su posición de lateral, avanza y sortea contrarios a su paso, hasta llegar a la frontal del área, allí observa que el portero está adelantado y lo bate de una fenomenal vaselina. Gran debut goleador de Oier Aldabe. Un minuto más tarde, y en pleno dominio local, era Irail quien la tenía, pero su jugada se invalida por fuera de juego. En los minutos 12 y 18 de partido, se sucedieron otras dos ocasiones claras de gol, por mediación de Marcos y Borja, pero una vez el portero y la otra por falta de puntería, no pudo aumentar el Doneztebe la cuenta goleadora. Otra jugada destacable sucedió en el 22 de partido. Borja se luce, con un balón que recupera él mismo en el lado izquierdo de ataque, regatea por dos veces a sus contrarios, se interna dentro del área, y su tiro lo ataja el portero. De nuevo, y en pleno ataque doneztebarra, sería en el 31 de partido, cuando lanza un contraataque el equipo local. Irail recibe en el lado izquierdo y su pase al otro lado para Diego, se queda largo y se esfuma lo que casi seguro hubiera sido el gol de la tranquilidad. No acabaron ahí las ocasiones. Una más tuvo Irail, pero la más clara fue la de Ibon en el último minuto de la primera mitad. Falta que saca muy bien Jaime al segundo palo y el remate de Ibón al palo largo se va fuera por muy poco. El Doneztebe no tuvo su día en ataque, marrando muchas ocasiones de gol.

El Doneztebe, que jugaba tres partidos en seis días, lo acusó en la reanudación. La segunda mitad comenzó mal para los de Mikel Maia. En el minuto 4, los locales pierden un balón en su centro de campo, y esto origina un desajuste ofensivo que el Tiebas lo aprovecha fenomenal para hacer el 1 a 1. Si a esto se le añade, que Ibon tuvo que retirarse lesionado, y que el equipo bajó demasiado en el plano físico, se puede sacar la conclusión de que el Doneztebe iba a sufrir y así fue. Con el empate, el Doneztebe bien pudo perder, ya que los foráneos tuvieron dos ocasiones de gol, que una vez el palo y otra que el delantero visitante no estuviera fino, lo evitaron. Así y todo, el Doneztebe no podía marcharse sin premio, después de lo que generaron en la primera mitad. Se llegaba al minuto 66 de partido, cuando los locales botan una falta, Borja cabecea al palo contrario para que remache Marcos al fondo de la red y ponga el definitivo 2-1.

El Doneztebe mantuvo su tono en la primera mitad, pero el cansancio acumulado de los 3 partidos jugados en 6 días, hizo que se le acabara la gasolina. Ahora tienen un decisivo partido, el sábado en Berian, donde en caso de ganar, o que el Lagunak haga lo mismo que los de Santesteban, les servirá para estar por segundo año consecutivo en el play off de ascenso.

Alineación: Jorge, Aldabe, Fermín, Julen, Iker, Ibon (Jon), Marcos (Larretxea), Jaime, Borja, Diego (Javier), Irail (Maylin).