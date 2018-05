Un gol en el minuto 93 acerca al Beti Gazte a la permanencia Urki se aprovechó del error de un defensa al medir su salto para marcar el empate. / TELLETXEA Urki salvó en el último instante del partido el empate ante el Oiartzun en Mastegi TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:38

Un punto muy bueno el conseguido por el Beti Gazte ante el Oiartzun en Mastegi, pero que no le es suficiente para asegurar matemáticamente la permanencia en la División de Honor Regional. Como decía el entrenador local Ibai Amezketa a la finalización del encuentro, «matemáticamente todavía no hemos conseguido la permanencia a falta de tres encuentros, pero tenemos un 99% de posibilidades». El empate, prácticamente en la última jugada del partido, le supo a gloria al cuadro local, que sin hacer un buen partido fue superior al Oiartzun.

El partido resultó intenso de principio a fin, entre dos equipos que estaban al borde de la salvación. El Oiartzun fue muy valiente, saliendo más enchufado que el cuadro local, que, aunque llegaba al área visitante le costaba reorganizarse al perder el control del esférico, dejando en buena disposición a sus rivales. Los guipuzcoanos salían jugando bien el balón en corto desde su portería, pero a partir del cuarto de hora, los lesakarras comenzaron a frenarles, por lo que tuvieron que recurrir al juego directo, encontrándose así mas cómodo el equipo gaztetxu. El juego se fue nivelando y el último cuarto de hora estuvo dominado por los de Lesaka, que no dejaron salir a sus rivales de su zona, contando con cinco llegadas con peligro que no tuvieron consecuencias al no acertar en el último pase.

El Oiartzun se adelanta

El Beti Gazte salió en la reanudación con la intención de mejorar la primera parte, el partido se equilibró, y aunque llegaba arriba no acertaba. En una falta innecesaria cometida por Ordoki en el minuto 62 al borde del área, los visitantes la sacan con un centro-chut cerrado que se cuela en la portería local sin que tocara nadie, 0-1. Viéndose por detrás en el marcador, el Beti Gazte reacciona, los cambios realizados reactivan el equipo que busca el empate. Con un querer y no poder por parte local, el Oiartzun dispuso de dos contras claras para haber sentenciado el partido. En la parte final el Beti Gazte fue a por todas, tuvo tres llegadas, siendo la más clara la de Peio, que, haciendo un despliegue físico, llega arriba y dispara fuerte a puerta, pero el portero en buena intervención lo rechaza y después de dar en el larguero el balón se va a córner. Ya en el minuto 93, el colegiado dio cuatro minutos de añadido, diagonal de Luis, que el defensa no acierta a medir el salto y Urki, que estaba detrás, controla y ante el portero establece el empate a uno.

Alineación: Julen, Peio, Irazoki (Fernando m86), Pilloti, Olaizola, Oier (Etxegarai m57), Ander (Urki m58), Aitor (Mikel Arriola m86), Ordoki (Luís m79), Beñat y Ubiri.