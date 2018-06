La lluvia solo permitió que se disputaran dos partidos de la novena jornada San Miguel dio confianza a su equipo ante el Apezteguía. / TELLETXEA Uno fue el aplazado entre Doneztebe Mikelo y Oiz Kokoetxea (9-2), y el otro entre Doneztebe Apezteguía y Doneztebe The Moment (5-9) TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 7 junio 2018, 00:16

Nuevamente la meteorología ha sido la protagonista de la última jornada, novena. Sólo se han podido disputar dos partidos, uno de ellos aplazado la jornada anterior, lo que hace que poco a poco se vayan acumulando los encuentros aplazados y preocupa cómo y cuándo se va a completar la liga.

En lo deportivo, cómo cambia el panorama de una jornada a otra, The Moment, que hace una semana hizo el ridículo, para cerrar su liguilla clasificatoria realizó un buen partido asegurándose el primer puesto del grupo.

El partido correspondiente a la jornada anterior, entre Doneztebe Mikelo y Oiz Kokoetxea, que se había suspendido con 6-0, se reanudó con el mismo marcador y el partido tuvo la misma tónica, superioridad del conjunto local que venció por 9 juegos a 2. Mikelo, despeja un poco su panorama clasificatorio, pero el grupo sigue muy comprimido. Juanena sigue mostrando su gran momento e Ibarrola se va asentando cada vez más. El conjunto oiztarra, el más joven del campeonato, se jugará la clasificación presumiblemente contra el más veterano, Doneztebe Zarbonet.

El derbi entre Doneztebe Apezteguía: Jon Apeztegia - Ramontxo Etxebeste - Iban Santesteban - Joseba Juanena y Doneztebe The Moment: Pascual Vertiz - Julen San Miguel - Jokin Arraztoa - Javier Vertiz, finalizó con victoria de los segundos por 9 a 5. Marcador: 0-1, 1-1, 1-2, 7-2, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5 y una duración de hora y tres cuartos.

Después del pésimo partido realizado por The Moment hace una semana, había muchas dudas sobre su rendimiento. Pero esta vez desplegó un notable juego y no sólo se adjudicó los tres puntos en litigio, sino que también se aseguró la primera plaza clasificatoria del grupo que conlleva ventajas en los posteriores cruces. Sus dos guantes largos, Vertiz y San Miguel, dieron confianza al equipo y contrarrestaron bien el juego del zurdo Apezteguia, que esta vez no pudo hacer tanto daño con su saque. Se vio un buen partido, con muchos kintzes en los que la pelota sobrevoló la plaza Bear Zana de lado a lado.

La clasificación del grupo primero la encabezan Arraioz Sagardia e Irurita Miguelene con 11 puntos, Doneztebe Mikelo 8 y Oiz Kokoetxea y Doneztebe Zarbonet 6 puntos. En el segundo, Doneztebe The Moment 13 puntos, Doneztebe Avia 10, Doneztebe Apezteguíia 6 e Irurita Olari 4 puntos.