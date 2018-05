Iñigo Dorronsoro da el primer triunfo de la temporada al Transbidasoa-Euromaster-Inurrieta Dorronsoro en el podio de la localidad aragonesa de Longares. La prueba celebrada en Longares (Aragón) fue corta pero intensa TELLETXEA LESAKA. Domingo, 13 mayo 2018, 01:04

El ciclista Iñigo Dorronsoro, consiguió para el equipo ciclista del Beti-Gazte, la primera victoria del año. Después de proclamarse campeón navarro hace quince días, consiguió una gran victoria en la carrera celebrada en la localidad aragonesa de Longares. La carrera era corta pero intensa y en la primera ascensión, un grupo de unas quince unidades se destacó del pelotón, el resto de dificultades montañosas no sirvió para seleccionar más el grupo y así llegaron a los últimos kilómetros. El ciclista del equipo Transbidasoa-Euromaster-Inurrieta, sorprendió con un ataque cerca de meta junto a otro corredor. En meta y con una exigua ventaja sobre sus perseguidores Iñigo superó al sprint a Alejandro Ginzo. Luziano Mitxelena subió al podio como segundo máster60.

El ciclista de Lesaka volvió a subir al podio como segundo clasificado de su categoría, en el Trofeo Félix Rodríguez celebrado en Calatorao (Zaragoza). El resto del equipo Transbidasoa-Euromaster-Inurrieta se vio perjudicado por las dos caídas producidas en el último kilómetro. Un circuito totalmente llano y la ausencia de viento condicionaron totalmente el devenir de la prueba, donde el pelotón que superaba la centena de unidades, marchó compacto sin dejar opción a los múltiples intentos de fuga que hubo durante la carrera. Iñigo Lizartza, Ion Zeberio y Peio Lizartza se filtraron en muchos de los cortes, pero ninguno tuvo éxito. Ya dentro del último kilómetro se produjeron dos caídas, en la primera tanto Peio como Ion tuvieron que echar pie a tierra, pero por fortuna no se fueron al suelo; en la segunda, a menos de medio kilómetro para la meta, un corredor destrozó el cambio a Iñigo Lizartza que tuvo la habilidad de no caer, pero no pudo disputar un sprint para el que estaba muy bien colocado. Al final el corredor más veterano del equipo, Luziano Mitxelena, consiguió un meritorio segundo puesto de su categoría, sobre todo porque se rodó a una velocidad cercana a los 44kmh.

Finales del Memorial Ezkurra

El próximo sábado, a partir de las 9.30 horas, se disputarán en el frontón Ezkurra de Doneztebe, las finales del XXVIII Memorial Josetxo Ezkurra de pelota a mano dentro del cuatro y medio.

Comenzarán las finales con el partido de la categoría benjamín, entre el azpeitiarra Jokin Artetxe (Ilunpe) y el goizuetarra Xanet Apezetxea (Umore Ona). En alevín, el ordiziarra Aratz Otaegi (Txapagain) se medirá a Oier Ibarluzea (Urretxu), y en infantiles, duelo entre pelotaris del Añorga, Julen Orbegozo se enfrentará a Unai Amiano.

En cadete, el navarro de Esteribar, Aingeru de la Fuente tendrá como rival al riojano Jorge Fernández (Fuenmayor), en juvenil, el oiartzuarra Oroitz Sein contra Sergio Gutierrez (Cuco) y en senior, duelo entre los pelotaris de Zugarralde de Burlada, Enaitz Anso y Josu Ezkiroz.