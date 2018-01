Importante victoria del Beti Gazte ante el Tolosa, uno de los candidatos al ascenso Un remate de Beñat Conde, al saque de una falta, rompió la igualada en Mastegi. / TELLETXEA Se impuso en la tarde del domingo en Mastegi al equipo urdiña por 2-1 TELLETXEA LESAKA. Martes, 16 enero 2018, 00:17

Importante y merecida la victoria conseguida por el Beti Gazte en Lesaka en la tarde del domingo, ante un difícil rival que lucha por recuperar la categoría perdida la temporada anterior. Los gaztetxus, penúltimos de la tabla, no tenían un rival, el Tolosa, como para sumar los tres puntos, pero está visto en esta categoría, que no hay tanta diferencia entre los equipos, salvo alguna excepción.

El factor suerte influye mucho y el cuadro de Ibai Amezketa no está teniendo mucha, ni en el terreno de juego ni con las lesiones, pero ante los urdiñas supieron manejar los tiempos y aunque no estuvieron del todo acertados arriba, sí que marcaron. El Beti Gazte, en esta ocasión sí que estuvo sólido en defensa, lo que les valió para contrarrestar los envites de los rivales y salir a la contra.

El partido fue intenso y bonito, jugado de tú a tú, entre dos equipos que buscaron la victoria. El cuadro local salió mejor que su rival y fueron ellos los que dieron el primer aviso. Luego fueron minutos de tanteo, en los que a los tolosarras les costaba acercarse al área local. El primer gol de partido subió al marcador en el minuto 15, cuando los gaztetxus montan una contra por medio de Ordoki que se va de los centrales, cede a Beñat Conde, que rompe en la segunda línea y el disparo a puerta del jugador lesakarra lo rechaza el cancerbero y Urki que seguía la jugada, remacha y hace el 1-0.

Con este resultado el Beti Gazte empata a 16 puntos con Urola, Hondarribia y Vasconia

Tres minutos más tarde, nueva contra local y peligro en el área rival. El balón le llega a Oier en la frontal, tira a puerta y rechaza el portero, quedándole el esférico a Ubiri que con su pierna buena no sentencia y pierde una buena ocasión para poner más tierra de por medio y llevar el partido más tranquilo. El Tolosa circulaba bien el esférico en la zaga, pero no encontraba huecos para pasar a campo contrario, ya que tenía enfrente a un rival muy intenso que no dejaba espacios ni dejaba jugar. El Beti Gazte se mostraba muy ordenado en defensa, manteniendo buena seguridad ante un Tolosa que intentaba llegar arriba por las bandas, encontrándose estos con una sólida zaga. El Tolosa no encontraba espacios y el Beti Gazte saliendo de su zona hacía daño en los contragolpes.

Cuando parecía que el marcador ya no se iba a mover y los locales se iban a ir al descanso con la mínima ventaja, llegó una de las jugadas que esta temporada les está afectando, encajar el gol en los instantes finales. En la última jugada de este periodo, minuto 44, un contraataque tolosarra no es cortado por los locales, un extremo llega al pico del área, finalmente el balón queda muerto en el punto de penalti y un delantero visitante remata a placer para poner el 1-1. Mazazo, jarro de agua fría, todo lo que se diga es poco para el cuadro lesakarra, que se veía impotente con el gol encajado.

La charla y lectura del míster local, Ibai Amezketa, a sus jugadores en el vestuario, era hacerles ver la realidad, que se podía, y que el gol encajado no les tenía que afectar. Y así fue, los lesakarras salieron convencidos en sus posibilidades y que de seguir como en la primera mitad, les pondrían difíciles las cosas a sus contrarios.

En la primera jugada de este segundo tiempo, Ubiri recoge un balón al borde del área y el disparo a puerta lo rechaza el portero. El Beti Gazte demostraba que quería ganar, mientras que el Tolosa cambiaba su sistema, con juego directo arriba sobre dos altos jugadores con los que intentaba enlazar jugadas y caídas cercanas al área lesakarra. Los visitantes comenzaron a hacer daño y crear peligro, pero el Beti Gazte aguantaba sin perder la cara al partido, se defendía bien y en cuanto podía salía a la contra. Se cumplía la media hora de juego de este periodo, minuto 75, falta lateral que saca Ubiri y Conde remata al fondo de la portería, 2-1.

El gol no le sentó bien al Tolosa, comenzaron a embarullar el partido, protestas al colegiado, mientras que el Beti Gazte seguía a lo suyo y no dejaba realizar su juego al rival, a los que les cortaban con algunas faltas, haciéndoles salir de su sitio a los tolosarras, que gracias a las protestas vieron dos cartulinas amarillas. En la recta final, el Tolosa sacó toda su artillería pesada en ataque, pero el Beti Gazte siguió con su juego de contención y parando el ritmo del partido. Al final, un disparo cercano de los visitantes, lo detuvo Julen, y los gaztetxus aguantaron hasta el final para sumar tres importantes puntos.

Con esta victoria el Beti Gazte empata a 16 puntos con el Urola, Hondarribia y Vasconia, con un punto más que el penúltimo clasificado, el Real Unión y en la próxima jornada, en la que comienza la segunda vuelta, los gaztetxus reciben al colista Touring.