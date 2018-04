Igualada tercera jornada del Campeonato de laxoa El The Moment se impuso al Avia en el derbi doneztebarra. Ganaron Oiz Kokoetxea, Irurita Miguelene, Doneztebe The Moment y Doneztebe Apeztegia TELLETXEA MALERREKA. Sábado, 21 abril 2018, 00:45

El pasado fin de semana se disputó la tercera jornada del XXXIX Campeonato de Laxoa Baztan-Erreka. En el grupo primero vencieron Oiz Kokoetxea e Irurita Miguelene, mientras que en el otro, las victorias correspondieron a Doneztebe The Moment y Doneztebe Apeztegia.

Oiz Kokoetxea (Ioritz Zelaieta, Aimar Saldias, Iñaki Mendiola, Jon Zelaieta) se impuso 9-6 a Doneztebe Mikelo (Josu Juanena, Xabier Ibarrola, Unai Sapuppo, Julen Etxebeste), después de hora y media de partid. El joven equipo oiztarra ha puntuado en los dos partidos disputados hasta el momento y conforme avance el campeonato irá confirmando las excelentes perspectivas que se le presumen. Un desconocido Mikelo, aunque al final pudo salvar un punto, regaló los cuatro primeros juegos del choque, que luego se equilibró, pero el triunfo local fue merecido. Al contrario que la primera mitad del encuentro, la segunda fue muy viva, vistosa y disputada, con excelentes kintzes y devoluciones inverosímiles de contrarresto desde la casa Karakoetxea, ubicada muy por detrás del botillo.

El Doneztebe Zarbonet (Felipe Gamboa, Koteto Ezkurra, Luis M. Apezetxea, Jesús Mª Zabala) no pudo con el Irurita Miguelene (Xabi Barberena, Gorka Urtasun, Egoitz Prim, Jagoba Ramos), contra el que perdió por 6 juegos a 9, en un partido que duró hora y cuarto.

El actual equipo campeón evidenció su clase y de nuevo presentó sus credenciales para el título. El veterano cuarteto local luchó mucho, en algunos kintzes dejó pinceladas de su clase, pero la diferencia la marcó Urtasun, el mejor de los ocho. Él solo se encargó de todos los restos y de toda la pared del rebote, al tiempo que Barberena se encargaba exclusivamente de sacar.

El derbi entre los equipos The Moment y Avia de Doneztebe finalizó con victoria de los primeros por 9-4. Después del triunfo en la jornada inaugural de Avia (Javier Almándoz, Asier Mutuberria, Jokin Apezetxea, Juan Telletxea) y las dudas sobre el rendimiento de The Moment (Pascual Vertiz, Julen San Miguel, Jokin Arraztoa, Javier Vertiz), se presumía un choque incierto y muy equilibrado. Y lo fue, aunque no en el marcador final, sí en la duración, dos horas, e intensidad. Ante la baja de última hora de Legarra, The Moment tuvo que recomponer el equipo dando entrada a San Miguel, que suele sembrar dudas, pero el ex remontista cuajó un buen partido, raseando y dándole velocidad a la pelota. Vertiz, bien en el saque y regular en el resto, y excelentes los dos cuartos. Avia también jugó bien, luchó hasta el final y tal vez mereciera un mejor resultado. El último fue el mejor juego del partido.

El duelo entre Irurita Olari (Jorge Azkarate, Joseba Urtasun, Iñaki Etxandi, Guillermo Etxenike) y Doneztebe Apezteguía (Jon Apezteguía, Ramontxo Etxebeste, Iban Santesteban, Joseba Juanena) fue el más largo de la jornada, dos horas y cuarto. El marcador funcionó, 1-1, 2-2, 2-4, 4-5, 6-5, 6-8, 7-8, 7-9. Duelo entre los dos sacadores zurdos del campeonato que se decantó por el conjunto doneztebarra. El equipo iruritarra, subcampeón la pasada edición, debutaba en el actual campeonato mostrando su falta de rodaje y de solidez de hace un año. Apezteguía, después de su mal comienzo hace una semana, necesitaba el triunfo para creer en sus posibilidades y aumentar su autoestima. El partido fue discurriendo lentamente, con muchas rayas y, por tanto, numerosos cambios de terreno. Los dos equipos arriesgaron poco y fueron a asegurar la pelota, esperando conseguir el kintze mediante la disputa de la raya.

Mañana domingo se disputará la cuarta jornada con los siguientes emparejamientos: Doneztebe Avia - Irurita Olari (11,30h) y a las 17h, Doneztebe Apeztegia - Doneztebe The Moment; Irurita Miguelene - Oiz Kokoetxea y Arraioz Sagardia - Doneztebe Zarbonet.