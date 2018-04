El Gure Txokoa iguala una desventaja de dos goles ante el Amara Berri Adur corta un avance de un atacante donostiarra. El empate cosechado en Matzada les deja a cuatro puntos del ascenso, a falta de cuatro jornadas para el fin del campeonato TELLETXEA BERA. Martes, 24 abril 2018, 00:44

El Gure Txokoa no pudo sumar los tres puntos, aunque sí se los mereció, ante el Amara Berri en Matzada, en un partido en el que los visitantes gracias a dos jugadas de mucha fortuna, llegaron a tener una ventaja de dos goles en el marcador. Todo lo que sea sumar es bueno y máxime después de haber ido a remolque en el marcador, pero es que la merecida victoria le habría dejado a un punto de la segunda plaza a los de casa. Los de Bera no tuvieron la suerte de cara en la tarde del sábado, donde antes de comenzar el encuentro, eran conocedores de la derrota del Roteta y la victoria del Anaitasuna. La victoria les dejaba en la posición ideal de cara a conseguir su objetivo.

El Gure no salió con la rabia que hay que tener para asustar de inicio al contrario. Le faltaba meter una velocidad más para acosar a su rival y no dejarle jugar tan cómodos a los donostiarras. Le costó al cuadro local colocarse sobre el campo, pero a pesar de ello, las jugadas de peligro estuvieron de su lado. La primera la tuvieron cuando se cumplía el minuto 10, falla en el despeje el portero del Amara, pero dos jugadores locales se estorban a la hora de definir dentro del área. El partido estaba abierto, con más juego en el centro del campo que en los alrededores de las áreas. Mediado el primer tiempo, minuto 23, Esnaola es objeto de una falta, la saca Irazoki y el buen remate de cabeza de Mortxi sale lamiendo el poste.

El Amara Berri no estaba haciendo nada en ataque, dedicándose más a defender que a atacar, pero a la media hora tuvieron una buena ocasión para haberse adelantado en el marcador. Balón bombeado arriba, que le sobrepasa a Adur, último defensor, y un delantero entre el defensa local y su portero, que había salido, mete el pie y el esférico sale llorando junto al poste. Cuatro minutos después, el peligro estuvo en la portería visitante. Txanke saca largo de puerta, peina Rubén y Esnaola se va de dos contrarios y con la oposición de ellos dentro del área, toca justamente, pero el portero detiene en última instancia.

Del posible 1-0 se pasó al 0-1 en la siguiente jugada. Los donostiarras sacan de puerta y después de varios toques se aproximan a la puerta local, la defensa beratarra no acierta a despejar y el último en hacerlo, Jon Errandonea, es objeto de una plancha que no señala el colegiado, el rebote le queda a un contrario, que desde fuera del área remata flojo y se cuela en la portería del Gure. Los de Javier Escagües pudieron empatar antes del descanso, pero no tuvieron suerte. Esnaola pincha un buen balón dentro del área en el minuto 38, y solo ante el portero, le lanza una vaselina que sale por encima del larguero.

Rebote y gol visitante

A pesar de no estar bien el Gure en la primera parte, se veía que de poner un poco más y estar más acertados arriba, el marcador se iba a mover. El marcador se movió, pero no precisamente a favor de los de casa, nuevamente fue el Amara Berri quien marcaba. Se cumplía el minuto 4, la defensa local pugna con un contrario el esférico con el pie, el rebote le llega a un delantero que cobra ventaja sobre sus oponentes, se mete en el área, sale Txanke y en el intento de driblarle, el cancerbero le derriba, señalando el colegiado el correspondiente penalti que supuso el 0-2. Mazazo para el cuadro local que veía que se le ponía todavía más cuesta arriba el partido.

Pero si algo bueno tiene el Gure esta temporada, es, que no se da por vencido a pesar de encajar los goles. Las caras de los jugadores eran un poema y mucho más la de su entrenador. Tras asimilar lo acontecido, se metieron de lleno en el encuentro y metiendo atrás a sus rivales, fueron los que llevaron las riendas del partido.

En el minuto 15, Mikel Moreno es objeto de una falta, la saca Irazoki metiendo dentro del área, Mortxi peina y Errandonea en el segundo palo sentencia con el cuerpo y pone el 1-2. Este gol dio alas al equipo y se fueron decididos a por el segundo. En el 21, buena jugada de ataque con tres toques, meten el balón en el área, el rechace le llega a Mortxi y el disparo de éste se va fuera. Dos minutos después, saque largo de Txanke, un contrario corta el esférico con la mano cerca del área y la falta la saca directamente a puerta Moreno, que establece el empate a dos.

Salvo en la jugada del penalti, el cancerbero local ya no tuvo que intervenir en el partido, lo que deja claro el constante dominio del Gure que se fue decidido a por la victoria.

Un disparo de Eskudero en el minuto 32, al recoger un rechace fuera del área, bota en la parte exterior del poste cuando parecía que entraba en la portería. En el minuto 39, a Errandonea le cometen una falta en el centro del campo, saca Pinatxo y el remate de cabeza de Adur dentro del área sale rozando el poste. Cuatro minutos después, nueva falta sacada por Pinatxo, el balón vota dentro del área y el portero mete la mano junto a la escuadra y evita el gol, enviándolo a corner. Ya en tiempo de descuento, minuto 47, jugada similar después de una falta a Gwendal y el envío de Pinatxo lo remata Errandonea de cabeza y el balón sale fuera junto a la escuadra.

El Gure Txokoa hizo méritos y ocasiones para haber sumado una victoria ante un rival que tuvo mucha fortuna y que supo aprovechar sus escasas oportunidades. Los jugadores beratarras terminaron fundidos debido al esfuerzo realizado, ya que se vaciaron en la segunda parte.

A falta de cuatro jornadas, los de Bera son quintos a cuatro puntos del segundo clasificado, el Anaitasuna, plaza que da el ascenso, ya que la primera la tiene asegurada el Lazkao que lleva una renta de 10 puntos, y a dos del Roteta, tercero en la tabla. El cuadro de Bera tiene a priori mejor final de temporada que los otros equipos que luchan por el ascenso. El Anaitasuna tiene que jugar el último partido, el 20 de mayo en Bera y quien visitará Matzada será el Urola. Por su parte el Gure tiene que visitar a la Antigua Luberri y al Mutriku.

Alineación: Txanke, Irazoki, Gwendal, Errandonea, Adur, Eskudero, Moreno, Mortxi, Rubén, Esnaola (Bittor m65), Aldazabal (Pinatxo m75).