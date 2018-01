El Gure Txokoa comienza la fase de ascenso empatando a tres ante el Roteta en Herrera Mortxi volvió a vestirse de futbolista esta temporada. Empate justo con un mal arbitraje, que perjudicó a los visitantes TELLETXEA BERA. Martes, 9 enero 2018, 00:17

El Gure Txokoa inició en la tarde del domingo la disputa de la fase de ascenso a Preferente, visitando al Roteta en Herrera, de donde los beratarras regresaron con un punto, al empatar a tres goles, en un regular partido, en el que le costó entrar al cuadro dirigido por Javier Escagües, que también se vieron perjudicados con la labor arbitral.

El partido se presagiaba que iba ser duro, ya que su rival en la fase clasificatoria de la liga, dentro del grupo segundo, tan solo había encajado 8 goles, así como por las dimensiones del terreno de juego, grandes, y por el horrible estado del césped.

En los primeros minutos, que fueron de tanteo, se impuso el Roteta, debido al mal inicio del Gure Txokoa. Los de Bera en los primeros 15 minutos no despertaron de la siesta y el Roteta se aprovechó de eso. En el minuto 10, ocasión por banda del Roteta, siendo el tiro cruzado sacado a córner por Txanke. En ese mismo córner, el Roteta saca en corto ante la pasividad del Gure en defensa, y aprovechan para que en segundo palo remate solo a puerta un jugador local y adelante a su equipo (1-0). Los primeros 15 minutos fueron malos y al Gure le costó entrar en el partido, pero poco a poco fueron estirándose y comenzaron a realizar su juego. La primera ocasión llegaría, cuando después de un saque de banda, Mortxi, que volvía al equipo después de estar ausente en la primera fase, peina al área y Esnaola remata, pero el portero lo desvía a córner. Otro acercamiento, este no tan claro del Gure, con robo en el medio campo, apertura a Morxti y el centro de éste se queda corto en el área. Se veía a otro Gure que el de los primeros 15 minutos, y por ello llegó el gol en el minuto 22. Esnaola se va por banda hasta línea fondo, centra y Gwendal llegando de segundo palo, remata a dentro de la portería. 1-1.

El gol dio algo de tranquilidad al Gure Txokoa, pero no seguía estando del todo cómodo en el campo. El Roteta en el minuto 25, mete un pase entre líneas y el remate del delantero lo repele el poste. En el 28, un córner botado a la perfección por Esnaola, lo remata Eskudero solo y su testarazo entra en la portería. El Gure le daba la vuelta al marcador (1-2).

El partido no tenía un control claro de ningún equipo y fruto de ello eran las llegadas a las dos áreas. Cuando se cumplía la media hora de juego, llegaría el gol ilegal del Roteta, primero de los dos que fueron. Falta lateral botada al área, Eskudero peina, Txanke atrapa fuera de la portería claramente, ya que ni él entró dentro ella, y el árbitro, sin saber porqué, pita gol. Ante las protestas de los de Bera el árbitro saco tarjeta a Eskudero. Antes del descanso llegaría la última ocasión de la primera parte, el Roteta saca una falta lateral que no remata nadie y cuando parecía que entraba en portería, Txanke las saca con la punta del dedo, llegándose al descanso con el 2 a 2.

El Gure Txokoa no quería salir con la empanada de la primera parte en los primeros minutos y salió más metido en el partido, pero eso no impidió que la primera ocasión clara fuera del Roteta. Un extremo pica el balón por encima de Txanke y cuando parecía que entraba en la portería, Errandonea la saca sobre la misma línea. La siguiente ocasión fue de los de Bera, Eskudero en segundo poste se la pone a Mortxi al primero y éste, de media vuelta, dispara, pero el tiro es flojo. Minuto 58, claro penalti a Rubén por agarrón, que es trasformado por Eskudero, 2-3. Se le ponía de cara el partido al Gure para llevarlo a su terreno. Entró Aldazabal, que dio algo de frescor al ataque, realizando buenas internada por banda. El partido no tenía dueño, ni ocasiones claras. El Roteta no inquietaba a Txanke, ni el Gure a los locales. En el minuto 70 de partido llegaba el segundo fallo garrafal del árbitro. Un tiro sin peligro del Roteta, es desviado claramente con la mano por un delantero local y se introduce en la portería del Gure. Todos los presentes en el campo vieron la mano clarísima, menos el árbitro que parecía que quería compensar algo incompensable. Todo el Roteta admitió la mano clarísima. Horrible el colegiado de nuevo.

Los últimos 20 minutos fueron más jugados en el campo del Roteta que en el del Gure, hubo dos internada buenas de Aldazabal, que no encontraron rematador. En la última jugada del partido, un córner botado por Esnaola pasado a segundo palo, lo atrapa Eloy y éste lo mete de nuevo, pero lo despeja un defensa in extremis.

Punto fuera de casa para el Gure, que lo hará bueno, si es capaz de ganar el siguiente partido en casa el próximo sábado, a las 17.15 horas, frente al Axular Isturiz.

Alineación: Txanke, Bittor (Aldazabal), Arozena, Errandonea, Pinatxo (Otaño), Eskudero, Mitxelena, Ruben (Eloy), Esnaola, Mortxi y Gwendal