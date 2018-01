El Gure Txokoa, sin claridad en ninguna de las áreas, pierde en su visita a Lazkao Rubén y Esnaola tuvieron sus ocasiones para haber marcado en Lazkao. / TELLETXEA Después de dos empates consecutivos, no pudo sumar ningún punto tras caer por 3-0 TELLETXEA BERA. Miércoles, 24 enero 2018, 00:19

El Gure Txokoa que había iniciado la fase de ascenso a Preferente con dos empates consecutivos, encajó el sábado en Lazkao su primera derrota, en un partido en el que los visitantes no tuvieron claridad arriba y dieron facilidades atrás, que los rivales no perdonaron. Partido bueno en gran parte del encuentro del Gure, pero el Lazkao sabiendo qué hacer en cada momento y con las cosas más claras, se llevó el partido.

Partido competido en Lazkao por el Gure, que no supo leer el encuentro en ciertos momentos y eso le llevó a perder por detalles mínimos, pero que les valió a los locales para marcar 3 goles y llevarse los tres puntos. El Gure, en ciertos momentos, intentó hacer cosas que no se tenían que hacer en ese partido por sus peligros. Los primeros 20 minutos fueron del lado del Lazkao, pero sin mucho peligro a pesar de unos tiros desde fuera del área. En el minuto 3, contraataque local que termina con disparo desde fuera del área y en el 16, pisan área después de una buena jugada por banda, pero su tiro se estrella en el lateral de la red. El primer tiro del Gure a puerta llegó en el minuto 19, potente disparo de Esnaola que atrapa el portero y cuatro más tarde, Moreno empalma de volea, pero su disparo se va fuera. En esos minutos el partido era de tú a tú, y las llegadas no eran claras y se finalizaban con disparos desde fuera del área.

Cumplida la media hora, minuto 35, falta a favor del Gure al borde del área, pero el disparo de Esnaola se estrella en la barrera. En la parte final de la primera parte vinieron los mejores minutos del Gure, donde pudo ponerse por delante en el marcador. Minuto 38, mal despeje de la defensa local, le llega el balón a Rubén, solo ante el portero, y su vaselina al cancerbero sale por encima del larguero. En el 43, iba a llegar la mejor ocasión de todo el partido, robo de Moreno que mete un buen balón entre líneas a Esnaola y su disparo ante el portero sale fuera lamiendo el poste. La última ocasión y clara de esta primera parte, estuvo de lado del Lazkao, en un remate de saque de esquina que Bittor saca bajo la línea de gol.

Pocas ocasiones, tres goles

La segunda parte se jugó parecida a la primera, con muchas menos ocasiones para los dos equipos, pero el Lazkao, con más oficio, supo llevarse el partido.

El primer gol subió al marcador en el minuto 12, mal despeje de Mortxi, su balón se queda en el área, y los locales no perdonan para mandar al fondo de la portería, 1-0. Se le ponían las cosas de cara al conjunto local, mientras que el Gure tenía que reponerse del gol. Poco después, minuto 18, estuvo a punto de conseguir empatar, un centro chut de Moreno se envenena y toca en el larguero antes de salir fuera. El partido estaba siendo de ida y vuelta, pero sin pisar área ningún equipo. Cuando se iba a cumplir la media hora de este periodo, falta al borde del área beratarra, que el Lazkao manda directamente dentro de la portería, 2-0.

No hubo mucho que ver en los últimos minutos, con un Gure que atacaba con el corazón, pero no llegaba con claridad al área. La puntilla final llegó en el minuto 38, después de un saque de esquina, que remata el Lazkao en el segundo palo, 3-0.

El sábado, a las 17,15, el Gure Txokoa recibirá en Matzada la visita del Danena, equipo que no conoce la derrota, estando con una victoria y dos empates en segundo lugar de la tabla.

Alineación: Txanke, Arozena, Bittor (m78 Irazoki), Otaño (m60 Arraztoa), Mortxi, Eskudero, Eloy (m81 Oses), Mitxelena (m75 Joel), Rubén, Esnaola y Moreno (m65 Lazkanotegi).