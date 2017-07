Etxalar se vuelca con la preparación de la pastoral local 'Karmen' Irigoyen, Urruti y Mungia, en la presentación. Se representará los días 16 y 17 de septiembre y en ella participarán más de 100 actores A.D.C. etxalar. Miércoles, 5 julio 2017, 00:09

Aunque todavía quedan más de dos meses para el estreno de la pastoral 'Karmen', en Etxalar todos están volcados en los preparativos. De hecho, hace unos días se llevó a cabo el primer ensayo general o mustraka, que convenció a los organizadores. Todos los detalles de esta obra se pueden consultar en la página web recién presentada karmenetxalarkoapastorala.eus.

Jabier Iriarte, Jone Bizente y Aimar Iparragirre serán los encargados de ir colgando la información durante los próximos meses y los que la visiten «podrán consultar temas como venta de entradas, fotos, nombre de los participantes... mientras que la información mas puntual se trasladará a través de las diversas redes sociales”.

Financiación

Los 30.000 euros que calculaban se les han quedado cortos, por eso siguen trabajando en la financiación del proyecto. Como indica el alcalde Migel Mari Irigoien, han presentado el proyecto «en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra, que lo ha aprobado, y el miércoles (por hoy) firmaremos el protocolo de ayuda».

También colabora Altxata Elkartea en la elaboración del libreto que se repartirá los días de la representación y se ha solicitado una subvención al Gobierno de Navarra para pagar el equipo de sonido y otros proyectos.

Unidos

Todo el pueblo está participando en el proyecto, como explica Pantxika Urruty, directora de la pastoral. «Además de los 100 actores, niños y niñas incluidos, también están trabajando otras muchas personas en otras labores que son imprescindibles». La pastoral está uniendo a un pueblo que «está sintiéndose parte de un proyecto cultural importante, un trabajo colectivo enorme, creando lazos entre los etxalartarras».

Gerardo Mungia, autor de la pastoral, se basó en la novela 'Carmen' de Prosper Merimée para escribirla y resaltó que «fue el euskera, y no el baile o el toreo lo que unió en Sevilla a los dos personajes, Carmen de Etxalar y José de Elizondo, es el idioma lo que les lleva a enamorarse y es el idioma en el que se representará la pastoral». El proceso de hacer la pastoral en Etxalar comenzó cuando Mungia contactó con el párroco Pello Apezetxea quien le puso en contacto con el ayuntamiento y diferentes entidades y asociaciones. Eran las fiestas del año 2016 cuando el alcalde de Etxalar Miguel Mari Irigoyen recibió la llamada. El autor le explico en qué consistía la obra y para ver si la iniciativa era viable o no, se organizó una reunión con las asociaciones, grupos y vecinos del pueblo. En un principio surgieron las dudas ya que en nuestra comarca no son nada conocidas las pastorales. Al final tras analizar a fondo el asunto, los vecinos del pueblo se animaron y se tomo la decisión de llevar a delante la pastoral.

Septiembre

La pastoral se representará los días 16 y 17 de septiembre en el frontón de Etxalar. «Serán dos días de fiesta, ofreceremos comida, bebida, una feria de productos autóctonos y mucho más...».