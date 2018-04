El Erreka quiere cerrar la temporada este sábado ante al Lagunak con el mejor broche El equipo sénior del Erreka finaliza el sábado la temporada. / TELLETXEA Los de Doneztebe han realizado una campaña notable y terminan en quinto lugar en la fase de campeones TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 12 abril 2018, 00:28

El Erreka de balonmano finaliza el sábado la temporada, recibiendo en casa la visita del Lagunak, a partir de las 4.30 de la tarde. Los de Doneztebe, que han realizado una notable temporada, clasificándose para disputar la fase de campeones, en la que van concluir en quinto lugar, quinto mejor equipo de Navarra de la Segunda Nacional, intentarán poner el broche de oro con una buena actuación ante su afición.

En la pasada jornada visitaron al Uharte, equipo que tan solo había conseguido una victoria en esta fase. No había nada en juego, ya que ninguno de ellos tenía opciones de llegar a la Final Four, solamente quedaba el orgullo. El Erreka fue justo de efectivos, 11 jugadores, por lo que el míster Iban Mindegia contaba con cuatro para realizar los cambios, siendo éstos de los que menos minutos han tenido en la temporada. Los de Doneztebe jugaron a ráfagas, con minutos buenos, otros no tanto y otros malos, y aún así finalizaron el partido perdiendo por la mínima, 20-19.