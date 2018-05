Doneztebe The Moment, único equipo invicto en el campeonato de laxoa En la última jornada se dieron resultados inesperados. / TELLETXEA Se celebró la séptima jornada, que deparó resultados inesperados con la primera victoria de Mikelo TELLETXEA BAZTAN BIDASOA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:24

Después de la suspensión de la jornada anterior por la mala meteorología, esta séptima ha deparado dos resultados inesperados por la contundencia de ambos, la fortaleza de Arraioz y The Moment, que continúa como único equipo invicto, y la primera victoria de Mikelo.

Doneztebe Zarbonet: Felipe Gamboa-Koteto Ezkurra-Luis M. Apezetxea-Jesús Mª Zabala, 7 - Doneztebe Mikelo: Josu Juanena-Xabi Ibarrola-Unai Sapuppo-Julen Etxebeste, 9. El partido de dos horas de duración reflejó un marcador de: 0-1, 1-1, 1-3, 2-3, 2-4, 4-4, 4-8, 7-8, 7-9.

Parecía que se iba a repetir la historia, es decir, que Mikelo después de dominar durante casi todo el partido, al final no iba a ser capaz de obtener su primera victoria. Zarbonet, gracias a la mejoría final de Gamboa y Ezkurra, a punto estuvo de dar la vuelta al partido, pero Juanena e Ibarrola, después del bache sufrido, se rehicieron y consiguieron una victoria que comprime la clasificación del grupo.

Arraioz Sagardia: Mikel Mindegia-Xabier Mihura-Aritz Alunda- Jon Gamio, 9 - Irurita Miguelene: Xabi Barberena-Gorka Urtasun-Egoitz Prim-Jagoba Ramos, 3.

Golpe de autoridad

Estaba en juego la cabeza del grupo y el equipo de Arraioz dio un golpe de autoridad ante los actuales campeones, con un triunfo incuestionable y superando además el average particular. No hubo color, los cuatro arraioztarras superaron en cada uno de los puestos a los iruritarras. Mindegia colosal en el botillo, con un brazo fresco y siempre jugando con inteligencia. Tampoco hizo falta que los locales se esforzaran mucho en el resto, pues a Barberena, hacía tiempo no se le veía jugar tan mal y Urtasun tampoco pudo poner soluciones. Resultado inesperado, pero justo. Marcador, 0-1, 6-1- 6-3- 9-3 y una hora cincuenta minutos de duración.

Doneztebe Avia: Javier Almándoz-Asier Mutuberria-Juan Telletxea -Jokin Apezetxea, 9 - Doneztebe Apezteguia: Jon Apeztegia-Ramontxo Etxebeste-Iban Santesteban-Joseba Juanena, 1.

Se preveía un partido competido y largo y resultó todo lo contrario. Muy bien los vencedores y pésimo partido de los vencidos. Almándoz, espléndido con el saque, lideró el cuarteto, Mutuberria no tuvo problemas en los restos y los dos cuartos Telletxea y Apezetxea firmaron el mejor partido del campeonato. El zurdo Apeztegia, por el contrario, totalmente desconocido, con infinidad de pelotas que mandó fuera de los eskases de la plaza, lo que sembró la desconfianza en el equipo.

Irurita Olari: Jorge Azkarate - Joseba Urtasun - Iñaki Etxandi - Guillermo Etxenike, 7 - Doneztebe The Moment: Pascual Vertiz - Andoni San Martín - Jokin Arraztoa - Javier Vertiz, 9. Marcador: 2-0, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-6, 6-6, 6-7, 7-7, 7-9. Duración: 2h. 10'.

Buen partido, con jugadas vistosas y emoción. Vertiz cargó con la responsabilidad del equipo, pero debe destacarse la actuación de Andoni San Martín que cubrió perfectamente la baja de San Miguel, contribuyendo a la victoria del equipo, lo que permite que The Moment siga imbatido y líder destacado en su grupo. Gran papel también el desarrollado por los cuartos de ambos equipos.

El grupo primero está encabezado por Arraioz con 11 puntos, Irurita Miguelene 8, Oiz y Doneztebe Zarbonet, 6 y Mikelo 5 puntos. En el segundo, Doneztebe The Moment 10 puntos, Doneztebe Avia 7, Irurita Olari 4 y Doneztebe Apezteguia 3 puntos.