El Doneztebe llama a su afición para intentar eliminar al Murchante El Murchante embotelló en la segunda parte al Doneztebe. En el partido de ida para ascender a División Autonómica perdió 2-1 y el sábado juegan la vuelta TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 24 mayo 2018, 00:16

El Doneztebe disputó en Murchante el partido de ida de la fase de ascenso a la División Autonómica, donde perdió por 2-1. Los visitantes no estuvieron solos, ya que de Santesteban se desplazó un autobús con seguidores. La primera mitad comenzó con un toma y daca continuo, teniendo la primera ocasión Irail en una contra, en la que una vez que se queda delante del portero, realiza una estupenda vaselina, pero su intento se va fuera por poco. A los pocos minutos, los de Murchate realizan un contraataque por la banda derecha, en la que un delantero mete un centro al segundo palo, el extremo izquierdo lo controla y pone en el corazón del área para que otro jugador remate a bocajarro ante Joritz, 1-0 en el minuto 35. El Doneztebe no se arrugó y a base de rápidos contragolpes, sobre todo por la banda de Irail llegaban al área. En uno de esos, Irail controla en la banda izquierda, mete al punto de penalti donde remata Borja, quedando el esférico suelto en el segundo palo donde Diego remacha y pone el empate en el minuto 40. Los de Mikel Maia tuvieron dos ocasiones antes de llegar al descanso. Irail en un contragolpe regatea al portero, pero no le dio tiempo a finalizar bien la jugada, y la segunda, centro al segundo palo, Diego cede atrás a un compañero que remata fuera. La primera mitad fue más clara para el Doneztebe que para los de Murchante, pero sin llegar a concretar bien las jugadas.

En la segunda mitad el Murchante salió a por todas, sabedor de que ese resultado no era bueno para ellos. Los visitantes aguantaban el chaparrón ante un rival que dominaba el centro del campo. A base de saques de banda largos y de esquina, el Murchante embotelló literalmente al Doneztebe, y en el minuto 75, los visitantes no aciertan a despejar un balón dentro del área, quedando éste en la frontal del área y un jugador local bate por bajo la portería doneztebearra. Hubo más intentos locales, pero al final el Doneztebe pudo conservar ese esperanzador 2-1 en contra.

El sábado a las 18 horas se jugará el partido de vuelta en Doneztebe y se reclama la máxima asistencia del público para animar a los locales con el objetivo de levantar la eliminatoria.

Alineación: Joritz, Aldabe (Larretxea), Beñat, Julen, Iker, Ibon, Diego (Marcos), Jaime, Borja, Jon (Javier), Irail (Maylin).