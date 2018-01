El Doneztebe cae en casa ante el Beriain tras trece partidos imbatido Mikel y Jaime disputan el balón a un jugador del Beriain. / TELLETXEA Los locales salieron derrotados 1-2, llegando los goles en la segunda parte TELLETXEA DONEZTEBE Jueves, 18 enero 2018, 00:14

. Se presumía un partido difícil, ante un rival situado en la zona media baja de la tabla, pero que estaba en franca mejoría, ya que, de los últimos cinco partidos, había ganado cuatro y empatado uno. Con esta derrota, el Doneztebe decía adiós a trece partidos de imbatibilidad.

Durante la primera parte, el Doneztebe tuvo el control del partido, si bien, no generó ninguna ocasión de relevancia. Botó cuatro saques de esquina, dominó en el juego, pero el Beriain se defendió bien, con dos líneas de cinco defensas y cuatro medios. Los de Mikel Maya no encontraban como generar las ocasiones, si bien en los saques de esquina siempre remató, pero los disparos no llevaron peligro.

En el minuto 49 de partido, una ocasión por la banda izquierda hizo que llegara el balón a los pies de Mikel, regatea al portero y su tiro, ya muy escorado, no consiguió que entrara. El Beriain contestó rápido, ya que en el minuto 56 de partido, un balón que la zaga doneztebearra no saca bien desde atrás, hace que el esférico llegue a los pies de un delantero foráneo, que aprovecha para batir a Jorge y poner el 0-1 en el marcador.

Sin duda alguna, esto fue un jarro de agua fría para las aspiraciones locales. Esto no deshizo a los locales, ya que tuvieron buenos 13 minutos siguientes. Embotelló a los foráneos, genero dos saques de esquina, y tuvo dos buenas llegadas, una por banda izquierda en la que un buen Fermín puso un centro sin que encontrara rematador y un remate de Mikel fuera.

Cuando el Doneztebe equilibró de nuevo el plano psicológico del partido después de recibir ese gol, vino la segunda bofetada de la tarde. Nueva pérdida en la salida de balón de los locales, hace que se repita la historia del primer gol, y establezca el preocupante 0-2 en el marcador.

Borja acorta distancias

Sin embargo, lejos de rendirse, vino el gol local. Estupenda jugada por la banda derecha que Marcos fabrica, poniendo un centro precioso para que Borja remate estupendamente de cabeza y establezca el 1-2 esperanzador. Eran los mejores minutos de los locales.

Un minuto más tarde y gracias a otro corner botado por Jaime, sirve para que Irail remate a bocajarro, pero el portero de Beriain se luce y evita lo que hubiera sido el empate. De nuevo en otro saque de esquina, Borja remata de cabeza y se va el balón al larguero. Un par de minutos más tarde, de nuevo por banda derecha, se interna Marcos y su tiro se va fuera del poste izquierdo del cancerbero foráneo. El gol estaba cerca, pero el Doneztebe totalmente volcado en busca del empate, dejaba huecos atrás y como consecuencia de ello, en el 80 de partido, los visitantes gozan de otra buena oportunidad, en una contra que el delantero no acierta. De nuevo en el 82, los foráneos la vuelven a tener y ya en el 83 y gracias a otro corner, Ibon remata alto.

El Doneztebe lo puso todo, pero esta vez los errores defensivos penalizaron el buen juego de los locales, y esta es una faceta clara a mejorar, si quiere aspirar a esos puestos de arriba. La próxima jornada se medirá al colíder Infanzones.

Los puntos a la Regularidad fueron para, Jaime 3, Mikel 2 e Ibon 1.

Alineación: Jorge, Beñat (Adrian), Fermín, Iker, Javier, Ibon, Edu (Marcos), Jaime (Jon), Borja, Mikel e Irail (Diego).