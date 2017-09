El domingo se disputan las finales de categoría infantil y juvenil de laxoa Oiz en infantiles y Arraioz en juveniles fueron los campeones en el 2016. / TELLETXEA Los partidos comenzarán a las 16.00 horas en la plaza Bear Zana de Doneztebe TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 14 septiembre 2017, 08:56

Este domingo y dando comienzo a las 16.00 horas, se disputarán las finales de categoría infantil y juvenil de laxoa en la plaza Bear Zana de Doneztebe. En el campeonato infantil han participado 8 equipos divididos en dos grupos que han disputado una liga clasificatoria, de la que los dos primeros de cada uno de ellos consiguieron el pase para jugar las semifinales, siendo estos Doneztebe B, Irurita C, Doneztebe C y Oiz. En la semifinal entre los equipos B y C de Doneztebe, en el partido de ida se impuso 7-2 el B y en el de vuelta el C derrotó por la mínima 7-6 al B, clasificándose para la final el Doneztebe B.

En la otra semifinal, Oiz se impuso 1-7 en la plaza de Irurita y 7-2 en el de vuelta, adjudicándose el billete para la final. Así, el domingo a las 16.00 horas, Oiz (Xuban Ilarregi-Mikel Mikelarena-Markel Leatxe-Aimar Ariztegi) se enfrentará por hacerse con el título a Doneztebe B (David Mitxeo-Eneko Maylin-Ander Ruiz-Erik García).

Categoría juvenil

En la categoría juvenil han participado 5 equipos, disputando estos una liga a doble vuelta y clasificándose los dos primeros para la final. Estos han sido Arraioz y Oiz. Los primeros derrotaron 7-4 en el partido disputado en Arraioz, mientras que en Oiz los locales dejaron en un juego a sus rivales, por lo que la final que se jugará a las 17.30, está muy abierta.

El equipo de Arraioz está formado por los siguientes componentes Eki Etxandi, Josu Etxandi, Urki Etxandi y Mikel Organbide, mientras que el de Oiz lo integran, Ioritz Zelaieta, Aimar Saldias, Zorion Zelaieta y Jon Oiarzabal.

Los partidos de liga y semifinales en ambas categorías se han disputado a 7 juegos y en las finales serán a nueve.