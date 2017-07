Concierto de Dayna Kurtz el viernes 21 en Jauregiarte de Irurita La cantautora norteamericana Dayna Kurtz. La cantautora norteamericana realiza una mezcla de jazz, folk, pop y blues A.D.C. BORTZIRIAK. Miércoles, 12 julio 2017, 00:12

El próximo día 21 de julio ofrecerá un concierto en Irurita la cantautora norteamericana Dayna Kurtz. La cita tendrá lugar a las 21.00 horas en el jardín de Jauregiarte taberna de esta localidad baztandarra.

Hace dos años cautivó a los vecinos del valle con su voz en el Centro Cívico de Irurita y ahora vuelve para ofrecer sus canciones en un marco incomparable al aire libre, en los jardines de Jauregiarte, junto a la Casa Torre-Palacio Jauregia de Irurita.

Dayna Kurtz

Dayna Kurtz es una cantautora norteamericana. Su música ha sido descrita como una mezcla de jazz, folk, pop y blues. Fue nombrada Compositora Femenina del Año, en 1997 por la Academia Nacional de Compositores.

Actúa en el circuito independiente norteamericano desde los primeros años noventa, pero hasta 2002 no publica su álbum de debút, 'Postcards from downtown', es uno de esos discos en el que nada sobra. Contiene un puñado de crónicas desgarradoras como 'Miss Liberty', 'Last good taste' o 'Paterson'.

Norah Jones hace dúos con ella en el tema de Duke Ellington 'I Got It Bad And That Ain't Good' en 2004 en su álbum 'Beautiful Yesterday'. Ha aparecido en espectáculos radiofónicos de primer nivel como 'World Café', 'Mountain Stage', 'NPR's Morning Edition' y 'Tell Me More'.

Ha hecho giras con Elvis Costello, Richard Thompson, Mavis Staples, Dr. John, B.B. King, Richie Havens, Rufus Wainwright, Keren Ann, Chris Whitley y The Blind Boys of Alabama.

El viernes 21 de julio, llegará al Valle de Baztan para ofrecer esta actuación.