Concierto de la Banda de Música Recreo de Elizondo entre los actos de fiestas de hoy Los gigantes completarán hoy su recorrido. / A.D.C. Los festejos finalizarán mañana con el tradicional y multitudinario zikiro-jate A.D.C. BAZTAN. Jueves, 27 julio 2017, 07:53

La jornada de ayer de fiestas de Elizondo estuvo protagonizada por los gigantes, que pudieron completar su recorrido gracias a que por fin salió el sol. Además, los jóvenes celebraron su comida en Kuartelekozelaia y por la noche hubo ginkana en la Plaza, además de chocolatada.

No faltaron las dantzas populares, las mutildantzas ni la verbena.

Programa para hoy

El programa de hoy comenzará con las dianas y con la salida de los gigantes y cabezudos a partir de las 11.00 horas desde La Laboral y con final en la Residencia de Ancianos.

A las 12.00 horas tendrá lugar la ludoteca en el frontón de Lacxoa con hinchables, juegos de mesa, futbolín humano... Media hora más tarde tendrá lugar el concierto de la Banda de Música Recreo de Elizondo, dirigida por Rosa Mary Sanchez, en el nuevo kiosco de la Plaza. Interpretarán' Aitarno' (Primitivo Onraita), 'Mecano' (arreglos de A. Tormo), 'La primitiva' (Jeff Penders), 'Super Mario Bross' (Koji Kondo), 'The Lion King' (arreglos de J. Higgins), 'A legend from Yao' (Mao Yan), 'The Ludlows' (James Horner) y 'Caribean variation' (J. de Haan). Después tendrá lugar la comida en la Residencia por un lado y una comida autogestionada en la Plaza del mercado. A partir de las 16.00 horas, de nuevo ludoteca, campeonato de Mus y partidos de pelota. Habrá verbena con Hauspolariak y concierto a media noche con Rukula, Las melenas y Kaskezur. Mañana finalizan las fiestas con el zikiro-jate.