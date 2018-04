El Beti Gazte recibe un mal arbitraje y sale derrotado en Zarautz Los lesakarras se vieron seriamente perjudicados con la labor arbitral. / FOTOS TELLETXEA Dos decisiones de bulto hicieron que los locales marcaran dos goles TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:16

El Beti Gazte que había saldado los dos últimos partidos con victorias, vio como el Zarautz, con la colaboración del colegiado, le rompía la racha y, de alguna forma, no le aseguraba la permanencia en la División de Honor Regional.

Es muy fuerte lo que tuvo que padecer en sus carnes el cuadro lesakarra, ya que dos injustas decisiones del colegiado, sirvieron para que el Zarautz marcara el primer y tercer gol y hundieran a los visitantes. Fuera de juego señalado por el linier, al que no le hace caso y penalti cuando la infracción se cometió fuera del área.

El Beti Gazte visitaba al quinto clasificado y después de un inicio de partido en el que los gaztetxus salieron enchufados y pisando área contraria, el Zarautz pasó a dominar y a llevar el control del juego, obligando a los visitantes a cerrar líneas y a tener que replegarse. Los locales, al no poder filtrar balones por dentro, comenzaron a meter por las bandas, haciendo que durante unos minutos los de Ibai lo pasaran mal. Los de Lesaka se fueron asentando y cogiéndole el punto al juego, dominando el balón sin conseguir llegar con peligro arriba. El Zarautz volvía a poner el ritmo llegando bien hasta el centro del campo, aunque de ahí les costaba pasar. El Beti Gazte le jugaba de tú a tú y en tareas defensivas se multiplicaba y aprovechaba las ocasiones para salir a la contra.

Primera decisión arbitral

En el minuto 27 llegó la primera decisión del árbitro que hundió al equipo visitante. Fuera de juego claro de un delantero del Zarautz, con una distancia de al menos dos metros, siendo señalada por el linier que levanta el banderín. Los jugadores lesakarras se paran, pero el colegiado deja seguir la jugada mandando el Zarautz el balón al fondo de la portería visitante y dando el gol como bueno y mandando al juez de línea bajar el banderín. Los 22 jugadores, banquillo y público, no daban crédito a lo que estaban viendo, pero el 1-0 subió al marcador. No sirvieron para nada las protestas y hasta el final de la primera parte, un anímicamente derrotado Beti Gazte, se dedicó a no perder los nervios e impedir encajar otro gol.

En el descanso el cuadro de Lesaka dialogó con el colegiado y asistente, éste reconoció la posición del jugador del Zarautz, pero no así el árbitro que no quiso saber nada. En el vestuario, el cuadro visitante aclara los defectos cometidos en la primera parte y salen mejor en la reanudación, haciendo que el Zarautz pierda balones y tenga que retener el juego, lo que permitió que bajara el ritmo del encuentro. El Beti Gazte en estos quince primeros minutos de la segunda parte, fue mejor que el cuadro local y entrando en vertical llegó a crear ocasiones, algunas de ellas claras. En el minuto 70 de partido, un ataque de los locales por banda, centran y un delantero recibiendo en segunda línea remata desde el punto de penalti y hace el 2-0. El árbitro sentenció a los gaztetxus 5 minutos después, cuando Luís comete una falta fuera del área, que queda marcada sobre el terreno de hierba de Asti, pero éste decreta penalti que aprovechan los locales para marcar el tercero. En el último cuarto de hora y con un Beti Gazte hundido, no por los tres goles, sino por las injusticias del colegiado, los locales marcaron dos goles más.

Alineación: Julen, Arriola, Irazoki, Iker (Luís m41), Pilloti, Aitor (Etxegarai m67), Ubiri (Ander m62), Gari (Arriola m79), Urki, Beñat y Trecu (Ordoki m57).