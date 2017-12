El Beti Gazte juvenil marca cuatro goles, pero pierde en Mastegi contra el Dunboa Los gaztetxus dieron facilidades atrás que fueron aprovechadas por el Dunboa. / TELLETXEA TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:12

Después de haber marcado cuatro goles en tu terreno de juego y no conseguir la victoria, es que algo has hecho mal. Pues eso es lo que le pasó al Beti Gazte juvenil en la tarde del domingo en Mastegi ante el Dunboa, donde perdió 4-5, que le hace que se meta en los puestos de abajo. Tendrán que reaccionar los de Miguel Txoperena para no pasar apuros y buena ocasión para ello lo tienen en su visita al Real Unión.

El partido de Lesaka fue bonito para el público, sobre todo para el visitante, ya que no es común ver nueve goles en un encuentro. Los lesakarras estuvieron bien de la mitad de campo hacia adelante y muy mal hacia atrás, con muchos errores de colocación y faltos de actitud. Para el minuto 3, se adelantaron los de Irun en el marcador y al cuarto de hora de juego, Iker empata a pase de Jonan. El Dunboa volvió a romper la igualada mediado el primer tiempo y 5 minutos más tarde, nuevo abrazo en el marcador. Joel, a pase de Igor, baja el esférico con la cabeza y de tiro suave al segundo poste pone el 2 a 2. El Beti Gazte consiguió ponerse por delante en el marcador en el minuto 33, gracias a un buen gol de Jonan, que de fuerte disparo con la zurda lo clava por la escuadra, llegándose al descanso con el 3-2.

En la reanudación, en dos minutos, 55 y 57 de partido, el Dunboa consigue darle vuelta al marcador. Iker que estuvo listo, roba el balón al portero visitante, para cederle luego a Jonan que remacha a placer, haciendo el empate a cuatro, que lo rompió el Dunboa en el minuto 65, al aprovechar un nuevo error de la zaga lesakarra.

Alineación: Unai, Beñat, Paulo, Josu, Joel, Igor(Iñaki), Julen, Jonan, Zabala, Bogdan e Iker