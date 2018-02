El Beti Gazte femenino se mantiene imbatido al ganar 4-0 al Intxaurdi El Eibar apeó de la Copa a las gaztetxus el año pasado. / TELLECHEA Las gaztetxus viajan el domingo a Eibar para enfrentarse a uno de los rivales más duros de la categoría TELLETXEA LESAKA. Viernes, 2 febrero 2018, 00:16

El sábado se disputo en Mastegi el tercer partido de la fase de ascenso con victoria bien trabajada por las neskas del Beti Gazte, que ganaron por 4-0 sobre el Intxaurdi. El partido pronto se ponía de cara al Beti Gazte, pues para el minuto 3 marcaba el primer gol. Izaro entra por banda derecha aprovechando un balón al espacio y pisa área, para rematar e inaugurar el marcador. Este no se movería en todo el primer tiempo. Partido muy físico y con mucha disputa en el centro del campo. Los dos equipos trataban de crear ocasiones, buscando las espaldas de las adversarias.

Tras el descanso las locales cogieron las riendas del juego y superaron al rival con mucha presión en centro y trescuartos de cancha. Esto hizo recuperar muchos balones y entrar por bandas con mucho peligro. A los 10 minutos, una jugada por banda izquierda recibe Iztzel al borde de área y de fuerte disparo cruza para hacer el 2-0.

El Intxaurdi trató de crear peligro por mediación de sus dos buenas delanteras, pero la defensa lesakarra estaba firme y muy bien posicionada. El tercer gol lo volvería a marcar Iztzel, esta vez de falta directa. Una falta que recibió ella misma, cuando se preparaba para entrar en el área, siendo agarrada por la camiseta e impidiendo encarar a la portera. El colegiado perdonó la clara tarjeta roja directa a la defensa donostiarra. Iztzel salva la barrera y logra su segundo gol particular en el minuto 65. A raíz de este gol, el equipo visitante bajó y por mucho que metió más gente arriba, no inquietó la portería de Uxue. La que no bajó fue Izaro, que, tras ganar la espalda a las jugadoras visitantes, hacía el cuarto gol en un mano a mano con la portera en el minuto 75. Hasta el final el Beti espero en campo propio, cerrando muy bien espacios y a la contra pudo hacer algún gol más.

Tres partidos jugados y tercera victoria de las de Ganix, a base de esfuerzo y sacrificio. El domingo las gaztetxus viajan a Eibar para enfrentarse probablemente al rival más duro de la categoría, que también llevan 9 puntos. El encuentro comenzará a las 17,30 horas.

Alineación: Uxue, Itziar, Zapirain (Irati), Paula, Garazi, Olaia, Mayi, Iztzel, Rakel(Ane), Izaro (Vanessa) e Idoia (Nerea).