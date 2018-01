El Beti Gazte femenino encaja su única derrota en el último partido de la liga Las de Ganix Zubieta inician el sábado la fase de ascenso. / FOTOS TELLETXEA Después de 11 victorias, pierde 3-0 en Hondarribia TELLETXEA LESAKA. Jueves, 11 enero 2018, 00:08

Primera derrota del conjunto de Lesaka, después de once jornadas en las que se impuso en todas ellas. Contaban con once victorias y en la última jornada liguera no pudieron lograr el pleno.

En los primeros diez minutos, el conjunto local controló el esférico y pronto se vio el peligro que creaban con su buena delantera. Esta misma lograba marcar el primer gol en un balón dividido, que a punto estuvo la cancerbera Maider de detenerlo, pero le rebotó el esférico a la delantera y ésta marcaba a puerta vacía.

Las gaztetxus sacaron de centro y es cuando con mucho amor propio comenzaron a disputar el partido. Se adueñaron del medio del campo en las disputas y comenzaron a llegar a portería contraria. Olaia ganaba todo el juego aéreo y ésto hacía que Iztzel y las extremas entraran en juego. El Hondarribia cortaba los avances visitantes con numerosas faltas, pero las gaztetxus no lograban marcar. Al filo del descanso, Idoia estuvo a punto de marcar, pero el balón salía lamiendo el palo.

Tras la reanudación, las lesakarras fueron a por el gol del empate, pero las contras locales hacían emplearse a fondo a la defensa del Beti Gazte. En una de esas jugadas, llegaba la jugada desafortunada del partido. Ainara sale al corte y cae lesionada de la rodilla. Esa lesión trastocó los planes y afectó mentalmente a las jugadoras lesakarras. Sin sobreponerse de este golpe, las locales marcaban el segundo gol de córner y 5 minutos más tarde hacían el tercero de falta directa. Aún intentaban por medio de cambios marcar algún gol las gaztetxus, pero éste no llegó. Ocasiones tuvieron, pero no era el día de las de Lesaka. Itziar sacaba un precioso centro y el buen remate de Mayi salía rozando el poste.

Lo peor, la lesión de Ainara

El partido terminaba con la primera derrota, y lo peor, con lesión de Ainara.

Las gaztetxus pueden estar orgullosas de lo logrado hasta ahora. Primer puesto del grupo en liga y buen trabajo realizado. El sábado comenzaran la fase de ascenso a liga vasca, enfrentándose a las 15,45, en Mastegi al Ostadar, y si continúan con ese trabajo, podrán conseguir más de una alegría.

Alineación: Maider (Uxue), Itziar, Zapirain (Vanessa), Ainara (Telletxea), Garazi, Alaia (Nerea), Olaia, Iztzel, Andrea (Izaro), Mayi e Idoia.