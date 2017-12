El Beti Gazte femenino salda con victorias los diez partidos disputados hasta la fecha Las jugadoras del Beti Gazte a falta de dos jornadas, están clasificadas para jugar el ascenso. / TELLETXEA En el último encuentro se impuso 2-3 al Touring TELLETXEA LESAKA. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:53

El Beti Gazte femenino consiguió su décimo triunfo consecutivo, y lo hizo ante el tercer clasificado, el Touring, al que derrotó 2-3 en Fanderia. El conjunto de Lesaka dominó el partido desde el pitido inicial, con un juego muy vistoso, mucho movimiento de balón y bonitas jugadas. Pronto llegarían las ocasiones para las lesakarras, pero el primer gol no llegó hasta el minuto 12. Balón que recibe la delantera Rakel a espaldas de la defensa y tras driblar a la portera marca con la pierna izquierda, 0-1.

El Touring no se hacía con el balón gracias a que el equipo verdiblanco movía el esférico desde la defensa hasta la delantera. En una de estas jugadas, tras una pérdida de balón, lograba el Touring una falta a favor. Sacaron la falta, con la fortuna que la portera gaztetxu atrapa y choca con la delantera de Errenteria y al caérsele el esférico marca a puerta vacía. Posible falta que no señaló el colegiado y dio como bueno el gol, en el minuto 18.

El conjunto de Ganix Zubieta siguió triangulando y tras un gran pase entre líneas de Olaia, Izaro centra y Mayi con la derecha hizo el 1-2 en el minuto 28. Cinco minutos más tarde, Rakel recibe un balón en el borde del área y tras un gran disparo ponía el 1-3.

A falta de cinco minutos para el descanso, otra falta fuera del área visitante, era aprovechada por el Touring para reducir distancias. Demasiado fruto para lo ofrecido por parte de las locales, llegándose al descanso con el 2-3.

El segundo tiempo comenzó igual que el primero, pero no se movió el marcador. El Touring ante la impotencia de no crear peligro, se dedicó al juego sucio y a entrar con excesiva dureza. El equipo gaztetxu recibía muchas patadas, pero no se amedrantaron y siguieron haciendo lo suyo, jugar a fútbol. Izaro en dos ocasiones, pudo matar el partido, pero sus disparos salieron rozando el palo. A falta de quince minutos, una internada de Rakel terminaba con disparo al poste y en el 40, Nerea estrellaba el balón en el larguero. Lo bueno del partido fue el juego de las lesakarras y lo malo, las entradas que sufrieron.

Este fin de semana disfrutaran la jornada de descanso y antes del parón navideño, recibirán al colista, el Amara Berri donostiarra.

Alineación: Maider (Uxue), Itziar, Zapirain, Nahia (Ainara), Garazi, Paula (Alaia), Olaia, Iztzel (Nerea), Izaro, Mayi y Rakel (Ane).