El Beti Gazte empata en la última jugada del partido ante el Mondragón Los jugadores locales intentan parar un avance del Mondragón. Beñat Conde marcó de cabeza en una jugada a balón parado en el encuentro que se disputó en Mastegi

Merecido y trabajado empate el que consiguió el Beti Gazte en la tarde del domingo en Mastegi ante el Mondragón, equipo que se adelantó en el marcador en el minuto 29 y que veía cómo en la última jugada del partido los locales les empataban, haciendo justicia a los méritos de ambos conjuntos. El cuadro local hizo méritos, no por su juego, sino por la entrega de todo el equipo, que metió en el último cuarto de hora a todo el Mondragón en su parcela y de ellos fueron las mejores ocasiones.

El colegiado, que no intervino en el resultado, sí que perjudicó al cuadro local, ya que en los contactos señalaba faltas en su contra además de mostrarles cartulinas amarillas. Para los jugadores del Mondragón hubo avisos, mientras que para los de Lesaka no los había y sí directamente cartulinas, que hizo que les sacaran del partido. Una jugada bien clara de cartulina se produjo en el minuto 31, cuando Fernando protegía un balón que salía por banda, siendo el jugador lesakarra empujado, o mejor dicho tirado, contra la pared, teniendo que ser atendido por Endika. Pese a las protestas, el colegiado no señaló ni cartulina ni falta, decisión que encendió al público

El Mondragón desde que se puso el balón en juego fue superior a su rival, que andaba perdido en el centro del campo y sin poder coger su sitio. A pesar de ello, hubo más peligro en la portería visitante que en la local. Una jugada con barullo dentro del área finalizó con un flojo remate fuera y un disparo fuerte de Ubiri en el saque de una falta directa, que lo atrapó el cancerbero. Se llegaba a la media hora del partido cuando en un balón en un principio sin aparente peligro por el lado derecho del ataque visitante, un delantero se queda con la oposición de Fernando y viendo la media salida de Gorka, desde el borde del área marca el 0-1.

Un minuto después, llegó la jugada antes mencionada y que encendió a los gaztetxus. Si el Mondragón marcó el gol en un fallo local, casi estuvo a punto de volverlo a hacer en el minuto 39, cuando Olaizola falla en su intento de despeje con la cabeza, un delantero se interna con la oposición de Pilloti y el remate a puerta lo repele el larguero. La ocasión más clara del partido para haber metido un gol, estuvo en las botas del Beti Gazte. Minuto 45, balón largo por la banda izquierda del ataque local sobre Urki, éste se interna hasta la línea de fondo, mete el pase de la muerte sobre Ordoki en el área pequeña y el flojo remate de éste lo rechaza el portero.

Expulsión del delegado

El cuadro local salió decidido en la reanudación a mejorar el resultado y a base de esfuerzo y sacrificio, fueron los que más se aproximaban al área contraria. En el minuto 7, llegó una de las jugadas que crispaban a los gaztetxus. Iker es objeto de falta a la altura del centro del campo, quedando tendido en el suelo sin que el árbitro señalara nada, dejando seguir el juego de ataque local. Hubo protestas desde el banquillo local, ya que el jugador seguía en el suelo, teniendo que abandonar el mismo el delegado Endika al ser expulsado. Con el paso de los minutos, los de Ibai Amezketa fueron recuperando espacio y metiendo al Mondragón atrás. Etxegarai, en el minuto 10, roba un balón más arriba que el centro del campo, mete sobre Ordoki, quien encara al portero y el disparo raso a puerta lo detuvo en dos tiempos el cancerbero. En una de las presiones que ejercían los de casa, Urki les roba el balón y cuando en su pugna se quedaba solo ante el portero, cae al suelo. Un minuto más tarde, este jugador vio la cartulina amarilla al cortar un contraataque muy peligroso.

El Mondragón se replegaba ante el acoso local, pero salía peligrosamente al contragolpe, como lo hizo en el minuto 22, pero se encontraron con un acertado Gorka que desvió a corner. Tres minutos más tarde, nueva contra del Mondragón que la corta Pilloti. La que pudo ser la mejor jugada del partido llegó en el minuto 29, iniciada desde atrás, con internada final de Fernando por la banda izquierda y el centre es rematado por Ander Maia, saliendo el disparo cruzado lamiendo el poste. Un minuto después, Iker sube por su banda y su centro le llega a Ordoki, que remata fuera.

Contra un frontón

El Beti Gazte metía a sus rivales dentro de su parcela, encontrándose los de Lesaka con un auténtico frontón. Los gaztetxus no perdían la esperanza de encontrar la merecida recompensa y en el 40 estuvieron a punto de conseguirlo. Pilloti saca una falta metiendo el balón dentro del área contraria, la zaga rechaza y el esférico le llega a Conde, que desde dentro del área dispara a puerta y el portero se luce y el rechace en el área pequeña no aciertan a mandar al fondo de la portería. Un minuto después, Ordoki desaprovecha otra ocasión rematando junto al poste. Cuando parecía que el Beti Gazte se iba a quedar con las ganas y no recibir su recompensa, el Mondragón, en el minuto 48, corta en falta un avance por el lado izquierdo del ataque local en los tres cuartos junto a la banda. Con todos los jugadores metidos en el área visitante, los locales sacan y el flojo remate de cabeza de Beñat Conde se introduce junto al poste y empata. Alegría local que veía que se hacía justicia, aunque por méritos y ocasiones merecieron más, y mazazo a sus rivales, que solo pudieron sacar del centro del campo, al señalar el colegiado el final del partido.

Siete cartulinas amarillas recibieron los del Beti Gazte, Oier, Ubiri, Etxegarai, Urki, Iker y Ander, más el entrenador Ibai al protestar la falta de la que luego llegó el gol local, además de la expulsión del delegado Endika. El árbitro se ensañó con los gaztetxus injustamente.

Gorka, Iker, Fernando, Olaizola, Pilloti, Oier (Aitor m60), Ubiri (Ander m67), Etxegarai, Ordoki, Beñat y Urki formaron la alineación.

El próximo fin de semana visitará al líder Ordizia.