El Beti Gazte comienza el año igual al que finalizó Los gaztetxus anduvieron a la deriva en Deba. Cayó derrotado 2-0 en su visita al Amaikak Bat en Deba, colocándose en puestos de descenso TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:53

Segunda derrota consecutiva del Beti Gazte, que se mete de lleno en los puestos de descenso y no tiene fácil salir de ellos en la próxima jornada, en la que visitará Lesaka el Tolosa, equipo que lucha por conseguir la plaza de ascenso a Tercera División.

Los gaztetxus se desplazaron en la mañana del sábado a Deba para medirse al Amaikak Bat, equipo situado en la zona media de la clasificación, y a priori parecía una plaza asequible para sumar algún punto, pero no pudo ser. El partido comenzó muy disputado, sin dominador claro, pero con el paso de los minutos comenzaron a imponer su juego el cuadro local, llevando la posesión del balón, pero sin crear ocasiones claras.

El Beti Gazte intentaba realizar un juego directo, pero se quedaba en intentos, ya que a sus delanteros no les llegaban balones claros ni peinadas. El Amaikak Bat, tuvo después de mediada la primera parte tres ocasiones, pero todas ellas al aprovechar fallos de los lesakarras. La primera de ellas después de un defectuoso saque de puerta que se lo entregan directamente a un rival y en dos pérdidas en defensa en las que los delanteros locales les roban la cartera. El primer gol del partido subió al marcador en el último minuto de la primera parte. Un defensor se duerme con el esférico en sus botas, le arrebatan el balón, disparan a puerta, pega en el jugador visitante, cayendo el rechace en el delantero que vuelve a tirar a puerta ante un Gorka que estaba desnivelado a raíz del primer tiro, Con el 1-0 se fueron al descanso.

El conjunto lesakarra sabía que mejorando su juego podía por lo menos igualar el marcador. No se obsesionaron y salieron a lo loco al ataque, pues si llegaban a la recta final con esa mínima desventaja, entonces era el momento de ir a por el gol y sentenciar. El Beti Gazte estaba siendo más ofensivo que en la primera parte, pero ellos contragolpeaban. Los de Ibai no hacían peligro real y tuvieron la mala suerte que en un balón sin aparente peligro finalizaba dentro de la portería lesakarra. Un centro-chut, lo disputan un defensor gaztetxu con un delantero y entre medias está el cancerbero, no llegando a tocar ninguno de ellos el balón, que termina en las mallas, cuando se cumplía la hora de juego.

La última media hora de partido fue de un Beti Gazte que quería mejorar el resultado, ante un rival que se encontraba cómodo, sin sufrir, y sin hacer un partido bueno, supo aprovecharse de los fallos de sus rivales para hacerse con la victoria.

Alineación: Gorka, Fernando, Pello (Unai m65), Pilloti, Olaizola, Andoni, Oier, Etxegarai (Aitor m46), Beñat, Ordoki y Urki.