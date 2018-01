El Beti Gazte cayó peleando hasta el último segundo en su visita al Bergara Los gaztetxus plantaron cara hasta el último instante del partido. / TELLETXEA Perdió 3-1, pero encajó el último gol cuando más acosaba, con el tiempo ya cumplido TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 31 enero 2018, 00:17

El Beti Gazte regresó de vacío de Bergara, en un partido en el que los locales marcaron terreno para mediado del primer tiempo, con dos goles, mientras que luego se igualó el encuentro y al final los gaztetxus pusieron en aprietos a un equipo que aspira al ascenso.

Los primeros veinte minutos fueron de superioridad de los locales, donde se encontraron más cómodos desde el principio, y tras unos minutos de toma y daca, el campo se fue inclinando, hasta que en el minuto 20, un centro lateral muy tocado, es desviado por Pilloti para que el balón en el segundo palo golpee en Fernando, introduciéndose el balón en su propia portería. 0-1, mazazo, aunque hacía justicia a lo que se veía en el campo.

Al minuto, en el siguiente ataque del Bergara, juego directo local que despeja sin altura Pilloti y la caída es cogida por un atacante guipuzcoano y su disparo por la escuadra finalizó en las redes. Dos goles en apenas dos minutos. El míster visitante Ibai cambió de sistema, ya que los gaztetxus estaban sufriendo mucho sin balón y no conseguían generar fútbol con el esférico y automáticamente el juego se igualó. Los lesakarras a partir de ese cambio se sintieron más cómodos, poco a poco, fueron ganando el medio campo y Urki comenzó a ser un incordio para la zaga de Bergara. Cuando más cómodos se encontraban los de Lesaka, se llegó el descanso con el 2-0, que reflejaba la superioridad local en los primeros 22 minutos.

Segundo tiempo de tú a tú

En la segunda mitad, el Beti Gazte quiso dar continuidad al final de la primera parte, donde ya el juego fue igualado y era capaz de jugar de tú a tú en casa del segundo clasificado, y lo consiguió.

El Bergara seguía siendo peligroso en ataque y combinaba internadas por las bandas, con jugadas al contraataque, pero la zaga visitante aguantaba las embestidas. Mientras tanto, en ataque tiraban los lesakarras de casta, ya que el terreno de juego no dejaba lugar a muchos destellos de calidad. Ubiri fue el primero en tener un balón controlado con la pierna buena dentro del área, pero su duro disparo lo repelió el portero. A los pocos minutos tuvo la misma situación Ander, que no gozó en su golpeo. De lo que pudo ser el 2-1 y meterse los gaztetxus en el partido, casi termina en 3-0, ya que, a la contra con espacios, un atacante local se plantó con un balón a placer ante Julen, pero su tiro centrado fue parado por el meta etxalartarra. Al final el empuje lesakarra tuvo su premio, cuando un centro al área es cortado con la mano por un defensa guipuzcoano y Ordoki no perdonó desde los 11 metros. 2-1 por fin en el minuto 80 y últimos minutos para apretar. Y así se hizo, encuentro partido, el Bergara cada vez más replegado, pero intentando cerrar a la contra, ante un Beti Gazte desatado sin complejos.

Llegaron situaciones que no consiguieron traducir en peligro real los gaztetxus y en la última falta colgada al área, con todos los jugadores visitantes metidos en ella a la desesperada, la defensa del Bergara la despeja, para salir a la contra con el tiempo cumplido, ante lo que nada puede hacer Julen vendido. 3-1 final en un intenso partido donde el Beti Gazte cayó peleando hasta el último segundo.

Alineación: Julen, Peio (Aitor m45), Fernando, Iker (Arriola m80), Pilloti, Oier (Ubiri m42), Irazoki (Olaizola (m52), Etxegarai, Urki (Ander m68), Beñat y Ordoki.