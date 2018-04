El Beti Gazte se adelanta en el marcador pero termina perdiendo ante el Pasaia Ubiri y Peio cortan un avance del peligroso extremo derecho pasaitarra. / TELLETXEA Los tres goles, 1-2, se marcaron en un cuarto de hora de la segunda parte TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:15

El Beti Gazte no pudo sumar ningún punto ante el Pasaia en la tarde del domingo en Lesaka, al perder por 1-2 ante un buen rival que lucha por la segunda plaza y poder jugar la promoción a tercera. El colchón que tenían los lesakarras respecto al puesto de descenso que marcaba el Urola y que era de diez puntos, se habían reducido a siete al vencer los de Zumarraga al Mutriku, próximo rival de los gaztetxus y que ocupan la octava plaza.

Desde el inicio se vio que los locales tenían un difícil rival enfrente, pero a pesar de ello, en los primeros 5 minutos, el Beti Gazte tuvo dos aproximaciones con peligro al área visitante. En el minuto 2 y después de una buena combinación, Beñat se mete en el área, pero se escora demasiado y no puede finalizar la jugada. En la siguiente jugada, un jugador visitante encuentra un pasillo libre para llegar hasta el borde del área, desde donde dispara a puerta y el esférico sale por encima del larguero.

En el minuto 5 llegó la lesión del portero del Pasaia. Buena jugada de ataque local, Ordoqui se interna en el área y el portero se lanza a los pies del jugador local cuando este pegaba al balón, dando también en el cuerpo del cancerbero, que quedó tendido en el suelo con una posible fractura de cúbito o radio, siendo trasladado a la Policlínica. El conjunto local no dejaba jugar a su rival, estando encima de ellos todo el rato, lo que dificultaba la salida de estos al área. Los visitantes se mostraban superiores en el juego, pero el Beti Gazte a base de lucha y sacrificio, les hacía sentirse incómodos a sus rivales. Pasada la media hora de juego, el Beti Gazte después de robar el balón, monta una buena contra por el lado derecho, finalizando Ordoki con un disparo que sale por encima del larguero. En el 44, el Pasaia saca una falta lateral metiendo el balón al área y un buen remate de cabeza de un delantero sale por encima del travesaño. El colegiado prolongó cinco minutos la primera parte y en la última jugada de este periodo, falta sobre Urki que la saca Luís al área, la defensa visitante no despeja bien y Beñat no aprovecha para rematar.

El Pasaia salió fuerte en la reanudación con la intención de abrir hueco en el marcador y durante diez minutos dominó al cuadro local. En el primer minuto, sacan una falta directa a la puerta lesakarra, enviando raso junto al primer palo, teniendo que estirarse Julen para rechazar a corner. Los de Ibai Amezketa que se defendieron bien, fueron soltándose de la presión visitante y en el minuto 10, después de dos llegadas con cierto peligro arriba, sacan un córner por mediación de Ubiri, Beñat cabecea en el segundo palo y el portero se luce evitando el gol, el rechace le llega a Luís dentro del área, que lanza un potente disparo a bocajarro y hace el 1-0.

Dos minutos más tarde, el Beti Gazte pudo matar el partido al robar un balón en el centro del campo, monta una peligrosa contra con Urki por el lado izquierdo, mete el esférico al área al que no llega a rematar Ordoki. El cuadro local comenzaba a notar el cansancio y esto fue aprovechado por el Pasaia para que los locales se metieran atrás.

En el minuto 19, buena internada por la izquierda, en la que el jugador visitante no encuentra oposición y finalmente su potente disparo raso se pasea por delante de la portería de Julen. Un minuto después, en jugada similar, el centro es rematado al fondo de la portería, pero el colegiado lo anula por fuera de juego.

A la tercera la vencida. Nuevamente el Pasaia encuentra un buen pasillo por el lado izquierdo y esta vez el centro es rematado con el pie junto al primer palo y empatan el partido. Un minuto después, balón largo arriba, el delantero está mucho más rápido que sus dos oponentes y finalmente Julen, que había salido fuera del área, impide que rematara su contrincante. El Beti Gazte estaba jugando muy abierto, dejaba claros espacios y estos fueron aprovechados por su rival en el minuto 26. Pérdida de balón arriba, montan los visitantes una contra por el lado izquierdo, siendo el centre rematado en el segundo palo, subiendo el 1-2 al marcador.

A raíz de ahí, el Pasaia colocó una ordenada defensa de cinco jugadores, no dejando espacios para que penetraran los locales. Los gaztetxus crearon peligro en el minuto 35, a la salida de un córner que toca Pilloti en el segundo palo y el posterior remate de Conde, dentro del área, sale por encima del larguero. Cuatro minutos después, saque largo de puerta de Julen, falla la defensa visitante en su despeje y Trecu no controla el esférico cuando se quedaba solo ante el portero.

Con el Beti Gazte jugando con más corazón que cabeza en busca del gol, el Pasaia salía con peligro, pero sin crear ocasiones de gol. Los locales tuvieron su última oportunidad para haber igualado el partido, en el minuto 42. Saque largo de banda dentro del área contraria, varios remates y rechaces y finalmente el portero se hacía con el balón. Con el marcador a su favor, los pasaitarras supieron parar el partido.

Cinco partidos

Quedan 5 partidos para que concluya la temporada y todavía no hay nada decidido, tanto en los puestos de arriba como en los de abajo. Los gaztetxus visitarán la próxima jornada al Mutriku, recibirán al Oiartzun, se desplazarán a Irun para medirse al Real Unión, el último partido en Lesaka lo tendrán contra el Amaikak Bat y finalizará en Tolosa, ante un equipo, segundo clasificado, que lucha por el ascenso.

Alineación: Julen, Pilloti, Peio, Olaizola, Luís (Andoni m70), Aitor (Oier m72), Ubiri (Ander m66), Gari, Urki, Beñat y Ordoki (Trecu m75).