El Baztan certifica su permanencia en Tercera división sin depender de otros El Baztan cerró bien los espacios para mantener su puerta a cero. Aletxu Mota fue homenajeado por sus compañeros a la finalización del partido TELLETXEA ELIZONDO. Martes, 15 mayo 2018, 00:17

El domingo concluía la liga de tercera división, y el Baztán que luchaba por mantener la categoría, recibía la visita del segundo clasificado, el San Juan, que jugará el playoff de ascenso a Segunda B. Los de Elizondo tenían que puntuar para depender de sí mismos y no tener que esperar a los resultados de otros equipos. Lo consiguieron, al finalizar el encuentro con el resultado inicial. La alegría estalló entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, cuando más llovía en Giltxaurdi, donde la fiesta continuó con la despedida que le tributaron al jugador más veterano del equipo Aletxu Mota, que deja de vestir la elástica rojilla, no faltando el cava ni los cohetes.

El San Juan en la primera parte demostró el porqué del puesto que ocupa en la tabla, teniéndole al conjunto local a merced de ellos, gracias a su buen fútbol. El primer tiempo fue intenso, no así el segundo, donde los dos equipos sabedores de otros resultados, se dedicaron más a defender su portería que de atacar. Puesto el balón en juego, los de la capital navarra fueron los que mandaron sobre el terreno de juego, llegando con facilidad arriba, aunque luego no dispusieron de ocasiones, al cerrarse bien los baztandarras sin dejar espacios. Los visitantes contaron con una buena ocasión para haber inaugurado el marcador en el minuto 6, después de una buena internada por la banda derecha, rematando el centro un compañero en el segundo poste cuando se encontraba sin oposición, saliendo su envío fuera. Hasta el minuto 25, el Baztán prácticamente había sido nulo en ataque, al no inquietar la portería contraria. Fue en una elaborada jugada, en la que con varios toques llegan al área, después de varios remates, finaliza con un disparo del capitán Iturriría que da en un contrario y se va a córner. Los visitantes correspondieron en la jugada siguiente con una contra por la izquierda, y el remate a puerta sale a saque de esquina después de pegar en la zaga local. En tres minutos fueron otras tantas jugadas de ataque, siendo la última del Baztan por el lado izquierdo, saliendo el disparo fuera.

El Baztan cometió una falta peligrosa en el minuto 35, a la altura del vértice del área, la sacan sus rivales al segundo poste tocándola de cabeza y finalmente un defensa local despeja de cabeza a córner. Poco después se produjo la última jugada de peligro del primer periodo. Lizarza mete un buen balón sobre Astiz por el lado derecho, se interna el jugador local y su centro al área es despejado a córner por los visitantes. Lo sacan cerrado y, dentro del área pequeña, no aciertan a remachar.

Baja la intensidad

Los móviles entre los espectadores no dejaban de parar, algunos estaban más pendientes de lo que sucedían en otros terrenos de juego, que de lo que pasaba en Giltxaurdi. Tal y como iban otros resultados el empate le valía al Baztan para mantener la categoría y al San Juan para hacerse con el segundo puesto. El ritmo del partido en la segunda parte, nada tuvo que ver con el de la primera, pero pese a ello, los dos equipos buscaban el gol. El cuadro local salió más fuerte que su rival, mandaba en la posesión del balón y de ellos fueron las jugadas de peligro. En el minuto 6, jugada de Mitxeltorena por la banda izquierda, mete el balón al área donde Urrutia deja con el pecho a Asier Lizarza y el disparo raso de éste, lo rechazó el portero en buena intervención con la mano a córner. La ocasión más clara del partido estuvo de lado baztandarra. Minuto 12, balón largo arriba desde la zaga, la defensa visitante se lo traga y Javi Urrutia se hace con él, quedándose solo ante el portero, pero el disparo cruzado a puerta lo rechazó la cepa del poste. El San Juan fue a continuación el que más inquietó a la zaga contraria. En el minuto 17, balón a la banda izquierda, el delantero deja sentado a Unanua y llega hasta la línea de fondo, pero allí estuvo mejor Mikel Azpiroz que le rebaña el esférico y aleja el peligro. Ya cumplido el ecuador de este periodo, minuto 25, el extremo izquierdo se adentra por el lado derecho, desde el borde del área centra y el remate de cabeza del capitán se va fuera. Dos minutos después, un disparo raso desde fuera del área, toca lo justo con el pie Gil para que se desvíe y no coja la dirección de la portería. Se saca el córner con mucho peligro, pero finalmente el Baztan despeja el esférico. Ya en el último cuarto de hora, los dos equipos se dedicaron más a mantener la posesión del balón, sin arriesgar, que a crear peligro. En el minuto 28, hubo un disparo raso a puerta que lo rechazó Berho a saque de esquina y en el 33, Urrutia, viendo la posición adelantada del portero contrario, le quiso sorprender desde el centro del campo, pero su disparo salió fuera.

Alegría de los dos equipos

Con el pitido final, alegría de los dos equipos, que vieron cumplidos sus objetivos. A falta de un cuarto de hora, cuando iba a saltar Aletxu Mota al terreno de juego, Luís Iturriría le cedió el brazalete, para que finalizara como capitán su andadura en el Baztán, después de muchos años de jugador.

El Baztan finaliza la liga en el puesto doce, entre 20 equipos, con 13 partidos ganados, 8 empates y 17 derrotas, 50 goles a favor y 68 en contra, siendo el equipo más goleado de la categoría.

Alineación: Berho, Unanua, Goñi, Mikel Azpiroz, Gil, Iñaki Azpiroz, Astiz (Aletxu m75), Lizartza, Urrutia (Sarratea m85), Iturriria y Mitxeltorena (Dendarieta m64).