El Axular se llevó un punto de Matzada ante un Gure Txokoa que no concretó su dominio Moreno volvió al equipo y marcó un gol que dio el empate. / TELLETXEA Los locales marcaron el gol en el minuto 87 por medio de Moreno TELLETXEA BERA. Miércoles, 17 enero 2018, 00:13

Al Gure Txokoa se le escapó una clara ocasión para haber sumado la primera victoria en esta fase de ascenso a Preferente, pero la falta de acierto y un error defensivo, hizo que el Axular Isturiz se llevara un punto de Matzada.

Comenzaron fuertes los de Javier Escagues y los primeros minutos fueron totalmente de los locales, que tuvieron el dominio del balón, llegadas arriba y ocasiones para marcar. En el minuto 6, ocasión clara de Gwendal a centro de Aldazabal, que lo manda arriba de cabeza. Cuatro minutos más tarde, córner sacado por Esnaola pasado a segundo palo, Gwendal la vuelve a meter al área y casi en la línea de gol Mitxelena remata arriba.

El Axular que ni había llegado al área del Gure, en su primer y único tiro a puerta del partido consigue abrir el marcador después de un fallo garrafal de todo el equipo defensivo. Saque en largo del portero donostiarra, coge el delantero el balón y pica por encima de Txanke, 0-1. El gol abrió más el encuentro, ya que el Gure se fue arriba en busca del empate y el partido estaba más loco. Los de Bera tuvieron otra ocasión clara en el minuto 26. La defensa contraria rechaza un centro y desde la media luna, Eskudero dispara defectuosamente un tiro franco para marcar. El conjunto local seguía llegando arriba, pero sin mucha claridad, finalizando los primeros 45 minutos con ventaja visitante, en una primera parte floja pero no mala de los de casa.

La segunda parte no tuvo color y el Gure mereció ganar el partido. Por su parte el Axular, pasó dos veces contadas del medio campo y el conjunto local, jugando más con el corazón que con la cabeza, embotelló en su campo al rival.

A los diez minutos de la reanudación, llegó la primera ocasión del Gure. Saque de banda que peina Rubén y Gwendal, libre de marca, no llega a rematar a puerta por muy poco. Los beratarras seguían insistiendo, muchas llegadas al área, mucho juego en tres cuartos de campo, pero sin llegar a tirar a puerta. La segunda ocasión no llegó hasta el minuto 75, Errandonea cabecea en el primer palo un centre, no llegando nadie a rematar en el segundo.

En el minuto 87, llegaba el merecido empate del Gure. Despeje de la defensa del Axular y desde fuera del área Mikel Moreno, que volvía al equipo, empalma espectacularmente el balón y su tiro raso se cuela en la portería. No se movió más el marcador hasta el final del partido, aunque el Gure lo intentó, pero no pudo conseguir la primera victoria del ascenso. Dos empates en dos partidos del Gure Txokoa, que intentará conseguir sus primeros tres puntos en Lazkao el sábado a las cuatro de la tarde.

Alineación: Txanke, Arozena, Bittor (Moreno m65), Errandonea, Otaño (Pinatxo m56), Eskudero (Eloy m78), Mitxelena, Rubén (Mortxi m73), Esnaola, Aldazabal (m82 Oses) y Gwendal.