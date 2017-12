Amargo punto el conseguido por el Doneztebe en su visita al Castillo de Tiebas Dos goles llegaron tras dos saques de esquina de Jaime Sein. / TELLETXEA Empató a tres, encajando el tercero en el minuto 87 TELLETXEA DONEZTEBE. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:13

Complicada salida la que tenía el Doneztebe en esta decimotercera jornada de liga de la Preferente de Navarra. Concretamente visitaba Tiebas, campo de hierba natural, que sin embargo, debido a la lluvia caída, estaba en buen estado.

El Doneztebe comenzó bien plantado y pronto contó con su primera ocasión gracias a un disparo desde fuera del área que pegó en el larguero. El Castillo de Tiebas intentaba sacudirse la presión foránea, pero fueron los donezteberras quienes tuvieron nuevas ocasiones merced a Mikel y Borja, que no acertaron a culminarlas. Llegó el minuto 21 de partido, córner que lanza Jaime y Edu, viniendo desde atrás, cabecea al fondo de la red estableciendo el 0-1. No duró mucho la alegría visitante, puesto que dos minutos más tarde, empataban los de casa gracias a un balón largo que mandaron a banda derecha y el delantero local batía a Andoni en su salida. Jarro de agua fría para los de Santesteban. Luego vinieron diez minutos de un toma y daca continuo. Llegó el minuto 37 de partido, cuando un error del defensa local y ante la presión de los delanteros doneztebarras, retrasa al portero, Borja le roba la cartera, le regatea y cuando se cantaba el gol, incomprensiblemente se le va el tiro fuera. Pudo ser el segundo, pero la suerte fue esquiva, ya que le botó mal el balón a Borja.

Se adelantan los locales

En la segunda mitad el Doneztebe no salió bien y se vio sorprendido en banda izquierda, ya que vinieron varias jugadas de peligro por ese lado. En una de ellas, una contra bien llevada por los de casa, hace que el delantero de Tiebas centre raso y Andoni no llega a atajar el balón, con tan mala suerte de que el rechace le llega al delantero centro local y marca el 2-1. Corría el minuto 56 de partido y había tiempo. Se llegaba el minuto 70, y una buena jugada por banda izquierda doneztebearra, hace que Borja se interne dentro del área y es derribado. Penalty que transforma estupendamente Jon. Eran las tablas de nuevo. Un poco más tarde, en el 77, córner que bota de nuevo Jaime magistralmente y cabecea impecablemente Mikel al fondo de la portería. Suponía el 2-3 en el marcador y eran puntos muy importantes para seguir luchando por los puestos de cabeza.

Pero no fue un camino de rosas, espiraba el partido, y en una falta señalada en contra del Doneztebe, se defiende mal el balón y los locales empatan en el minuto 87. Esta jugada se protestó muchísimo, ya que previamente en esa falta pitada, se señaló fuera de juego, pero el árbitro no lo vio así. No hubo tiempo para más y los de Mikel Maya se venían para casa con un amargo resultado, pero que a la postre es muy bueno si se gana el sábado en Cizur, ante el Ardoi, en otro difícil partido. Este partido, que se jugará a las 15.30, corresponde a la jornada del 3 de diciembre y que fue suspendido por la nieve.

Los puntos para la regularidad se los llevaron, Jaime, 3; Ibón, 2 y Mikel, 1

Alineación: Andoni, Jon, Fermín, Julen (Oier), Javier, Ibón (López), Marcos (Beñat), Jaime, Borja, Mikel, Edu (Adrián).