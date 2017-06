Inscripciones de última hora para la marcha Ederbidea Zikloturista

Sunbilla acoge este sábado 24 de junio a las 10 horas la primera edición de Ederbidea Zikloturista, una marcha cicloturista no competitiva para todos los públicos a través de la Vía Verde del Bidasoa, con dos recorridos de 24 y 40 kilómetros. La participación es gratuita.

Inaugurarán el evento, Maitena Ezkutari, Directora General de Turismo y Comercio Gobierno de Navarra; Marisol Garmendia, Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa; y Sabine Etcheverry-Deirolles, Chargée de mission Urbanisme et Aménagement (Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de l'Environnement -DAEE- Pôle Nouvelles Mobilités et Urbanisme Pyrénnées Atlantiques).

Proyecto

Organizado por la Agrupación Turística Baztan-Bidasoa Turismoa de Navarra y con la colaboración de la Dirección General de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, se trata del primer evento para el gran público de Ederbidea, un proyecto de cooperación europea para potenciar el uso de la bicicleta en los territorios transfronterizos de Navarra, Gipuzkoa y Pirineos Atlánticos.

Ederbidea es un proyecto INTERREG POCTEFA que cuenta con la participación de la Unión Europea y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.La entrega de dorsales se realizará desde la Vía Verde del Bidasoa a su paso por Sunbilla, desde las 8.30 horas. La salida, para ambos recorridos, será a las 10.00 horas. Se puede realizar un recorrido de 24 kilómetros y otro de 40, ambos con salida y llegada a Sunbilla.

50 dorsales más

La participación es gratuita, pero hay que inscribirse previamente. Se trata de una prueba no competitiva. Ayer finalizaba el plazo de inscripción, aunque la organización ha reservado 50 dorsales para poder adquirirlos el mismo día de la prueba.

Se trata de una prueba organizada por Baztan-Bidasoa Turismoa, asociación que para premiar la asistencia de los participantes tiene previsto sortear 4 menús para dos personas en los restaurantes Urgain de Oronoz-Mugairi; Ameztia, de Santesteban; Camping Ariztigain, de Sunbilla y Etxalarko Benta, de Etxalar.