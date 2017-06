El Baztan vuelve a Tercera División un año después de su descenso a la autonómica, de la mano de Igotz Garde, ayudante la pasada temporada de Javier Amiano, y que se hizo cargo del equipo junto al preparador físico Mikel Alzuri.

El Baztan, después de haber realizado una regular temporada y clasificarse en el cuarto puesto en la liga, logró una de las dos plazas para jugar la promoción, siendo la otra para la Peña Azagresa que finalizó tercero. El pasado 10 de junio jugaron ambos equipos el partido de ida en Elizondo, encuentro que finalizó con un empate a uno, por lo que el ascenso se dilucidaba en Azagra. Allí se desplazaron el pasado sábado los rojillos con un buen número de seguidores. El Baztan tenía que marcar para poder lograr el objetivo, ya que en caso de un nuevo empate el valor de los goles fuera de casa es doble. No era una tarea fácil, pero tan poco difícil después de haber visto el juego de ambos equipos en Giltxaurdi. El factor campo y el ambiente ribero podía perjudicar a los baztandarras, pero se sabía que éstos no iban a arrojar la toalla en ningún momento y prueba de ello fue el transcurso del partido, en el que los de Garde estuvieron siempre a remolque en el marcador. El calor era otro obstáculo, pero supieron amoldarse a la alta temperatura que hacía en Azagra.

El Baztan fue bastante mejor que la Peña Azagresa en la primera parte, en la que dispuso de tres buenas ocasiones para haber roto la igualada, pero no estuvieron acertados de cara a puerta. Lo contrario que los locales que, al filo de la conclusión del primer periodo, aprovecharon la única ocasión para poner el 1-0.

Los de Elizondo sabían que un gol igualaba la eliminatoria, que tenían que darlo todo. La Peña Azagresa salió muy fuerte en la reanudación, quería sentenciar el partido y lograr el ascenso, pero se encontraron con un gol de Javi Urrutia en los primeros compases que ponía el uno a uno. No duró mucho la alegría en el cuadro rojillo, ya que dos minutos más tarde del empate, el conjunto local volvía a adelantarse en el marcador. Con el paso de los minutos el juego se fue igualando y Asier Lizarza marcaba un gol que bien le podía dar el ascenso al equipo visitante con el empate a dos. Los de Azagra se tuvieron que volcar hacia la portería rival, ya que este resultado les dejaba apeados del ascenso. El Baztan se defendía con orden y a pesar del acoso local no pasaron excesivos apuros para mantener la igualada. Ya cuando se entraban en los últimos 5 minutos de partido y parecía que el gol de Asier podía dar el ascenso a los baztandarras, cayó como un jarro de agua fría el tercer tanto de los locales. Apenas quedaba tiempo y la Peña Azagresa se veía arropada por su afición, difícil lo tenían los visitantes, pero no imposible. Si a los baztandarras les cayó el tercer gol como un jarro de agua fría, a los locales les llegó una tromba cuando ya en tiempo de prolongación Gil acertaba a mandar al fondo de la portería el balón. Empate a tres que valía para que los de Elizondo vuelvan un año más tarde a recuperar la Tercera División.

Funciona la cantera

El Baztan, prácticamente con la misma plantilla que la temporada anterior, más la incorporación de jugadores del equipo juvenil, ha ido de menos a más, aunque también en esta última fase de liga estuvieron cerca de lograr el ascenso automático. Garde, en su primer año como entrenador, ha sabido sacar lo mejor de su joven plantilla, que le ha servido para ser de los equipos más jóvenes de la liga. Todos son jugadores de la casa, el buen trabajo con los equipos de abajo está dando resultados. La temporada pasada el juvenil consiguió el ascenso a la División de Honor y ahora el primer equipo se está nutriendo de algunos de estos jugadores, llamense entre otros Iñigo Dendarieta, Luís Urrutia, Elur Meoki, Mitxeltorena.

El míster también viene del fútbol, si bien es debutante como entrenador, estuvo como jugador en las filas del Osasuna Promesas y luego en la primera plantilla, pero finalmente tuvo que dejar la actividad por problemas físicos, habiendo jugado también en el Azkoyen, Gramanet, Badalona y Peña Sport, entre otros en la Segunda B.

Desde estas líneas felicitamos a toda la plantilla, técnicos, directivos y a sus seguidores, por la excelente temporada realizada y que ha concluido con el ascenso a Tercera División. Zorionak.