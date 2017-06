«Es un juego de equipo, la colaboración es indispensable para poder escapar»

Maite Redondo lo tuvo claro después de probar esta experiencia en otros lugares, «había que crear un 'escape room' en Elizondo. Estuvimos un grupo de amigas en un escape room y nos lo pasamos genial. Además, en la cena de después, era el único tema de conversación. Para conseguir pasar las pruebas nos habíamos dividido en grupos y teníamos la curiosidad como unas y otras habíamos ido atando cabos». Llegó a casa y le comentó a su marido su idea. «Él pensó que se me pasaría, pero cuando vio que seguía dándole vueltas al tema, me dijo que fuera al ayuntamiento y que consiguiera información y un plan de viabilidad. Me puse a ello y en cuanto vimos que podía funcionar llegó la hora de buscar el local. Comenzamos las obras en Semana Santa y al fin, es una realidad».

GUARDIÁN DEL BOSQUE Planteamiento. Un quipo experto de investigadores de mitología vasca tiene que buscar pruebas de la existencia de Basajaun en el caserío de Maritxu mientras ésta está en el bosque. Grupos. Pueden participar grupos de 2 hasta 6 personas, familiares, parejas, amigos, compañeros de trabajo y disfutar de un plan diferente. Edades. Se puede tomar parte desde los 8 años, aunque los menores tienen que ir acompañados por adultos. La diferencia de edad puede ser enriquicedera para el desarrollo del juego.

Baztan Escape Room es el primer juego de escape en vivo en el Valle. «Acción en vivo y en directo que no se parece a nada, es una nueva modalidad de diversión». Se entra en una sala especialmente diseñada para que el juego sea lo más real. La puerta se cierra, el cronómetro se pone en 60 minutos, y ese es el tiempo del que se dispone para poder escapar resolviendo una serie de pruebas. «Para los más cinéfilos, es una mezcla entre 'La habitación de Fermat', 'The Cube' y 'Saw'. Pero aún más apasionante y con ellos dentro».

En esa trepidante situación el equipo deberá seguir todas las pistas y desvelar los acertijos que se proponen para ir superando los distintos niveles y conseguir escapar. «Es un juego de equipo por lo que la colaboración entre todos es indispensable a la hora de resolver los diferentes misterios...», explica Maite.

Se puede acudir con los amigos, con la pareja, familia, compañeros de trabajo... «y disfrutar de un plan completamente diferente».

El juego se plantea para todo tipo de públicos, desde los 8 años, aunque los menores tienen que ir acompañados, y de 2 a 6 jugadores. «No importa la diferencia de edad dentro del grupo porque la experiencia de los mayores muchas veces se complementa con la intuición de los más jóvenes. Se fomentan habilidades como la capacidad de organización, el liderazgo, el apoyo mutuo y la eficacia para resolver un problema».

El guardián del bosque

«Sois un experto equipo de investigadores de la mitología vasca y habéis oído que en el interior del baserri de Maritxu se encuentran pruebas que aseguran la existencia de un ser mitológico, Basajaun»...