El ascenso a Tercera División se decidirá en el partido de vuelta, en Azagra

Giltxaurdi se vistió de gala la tarde del sábado para recibir el encuentro de ida de la promoción de ascenso a Tercera División, entre el equipo local, el Baztan, y la Peña Azagresa. Muchos aficionados con la camiseta rojilla puesta que llenaban los aledaños del terreno de juego y casi un centenar de seguidores de Azagra que también se dejaron oír. Mucho calor al comienzo del encuentro y como consecuencia de ello, la reanudación se tuvo que retrasar 20 minutos, ya que un seguidor visitante se vio afectado por el calor, además de los nervios, teniendo que ser atendido y posteriormente trasladado en ambulancia al complejo hospitalario de Pamplona.

El Baztan saltó al terreno de juego ante una fuerte ovación y con un nutrido grupo de seguidores que se colocan fuera del campo de fútbol, al fondo de la portería, que en esta ocasión encendieron bengalas rojas y que en varias fases del partido cantaban «directiva dimisión». Los baztandarras salieron enchufados desde el primer minuto, se les veía con ganas, pero las prisas no fueron buenas. Durante mucho tiempo llegaron a jugar balones por arriba, cuando enfrente tenían un conjunto de mucha más altura y que dominaban en los saltos.

El Baztan estaba siendo mejor, llevaba la iniciativa y era el que más se aproximaba al área rival, aunque el mayor juego se desarrollaba en el centro del campo. Los dos equipos se conocían bien, pues una semana antes y en el mismo terreno de juego se enfrentaron en el último partido de la liga, en el que se impuso el conjunto visitante al aprovecharse en la parte final del encuentro de una cesión al portero local, en la que se interpuso un contrario para marcar. Prácticamente lo mismo sucedió este sábado en el minuto 13, pero en el área de la Peña Azagresa. Un defensa intenta ceder de cabeza hacia su portero, Javi Urrutia, que fue el jugador más peligroso de los rojillos, huele la intención y se mete entre los dos rivales y metiendo el pie y anteponiéndose al guardameta, cruza el esférico y manda al fondo de la portería, 1-0 y mucha alegría en Giltxaurdi.

Parecía estar hecho lo peor, romper la igualada inicial. El Baztan siguió igual, manejando el balón mientras que los de Azagra perdían con facilidad el control. Cinco minutos después, en una jugada a balón parado llegó lo peor, el gol visitante. El colegiado señaló una rigurosa falta, una de las muchas que pitó, pues en cuanto los de la ribera, gente experimentada, sentían contacto se dejaban caer. Sacan la falta cercana al lateral derecho, peinan en el primer palo, el balón lo recoge otro en el segundo, mete raso en el área pequeña, da en el pie de un local y se cuela en su propia portería, 1-1 minuto 18.

Los de Igotz Garde estuvieron a punto de marcar el segundo en el minuto 20. Córner que bota Iturriria y Urrutia remata con el pie en el primer poste y saca un contrario con el cuerpo bajo palos. El delantero centro baztandarra fue una auténtica pesadilla para la defensa visitante, dispuso de dos llegadas arriba que a base de velocidad y fuerza se lleva el esférico encarando al portero, pero sus disparos a puerta forzados fueron detenidos por el cancerbero. El Baztan estaba entrando en un juego que no le beneficiaba, balones aéreos en los que se imponían los visitantes, aunque luego éstos perdían fácil el esférico ante la presión rojilla. En la recta final de la primera parte, minuto 42, un centro por el lado izquierdo del ataque local lo remata Astiz de cabeza y el portero se luce mandando a córner.

Bengoetxea, de espectador

Si en la primera parte el meta Bengoetxea tuvo poco trabajo, en la segunda fue un mero espectador, el dominio fue total de los locales, aunque arriba no crearon mucho peligro. El Baztan entendió que no podía jugar por arriba y lo hicieron con balones rasos en la segunda parte. En el primer minuto, una falta cercana al banderín de córner la sacan los de Elizondo, rechaza la defensa e Imanol desde fuera del área dispara y detiene el portero. En el 10, saque de banda local, Lizarza la peina y Urrutia no llega a controlar cuando estaba ante el portero. Tres minutos después, la defensa de la Peña Azagresa saca bajo palos una jugada de ataque local. Ésto fue todo el peligro que hizo el Baztan en la segunda parte, mientras que sus oponentes prácticamente no llegaron a pisar el área local.

Resultado corto para los locales que fueron los únicos que buscaron con intensidad el gol. El resultado no es malo, beneficia a los de Azagra, pero los baztandarras sabiendo lo que se juegan pueden sacar adelante la eliminatoria y el ascenso. Más que por el juego, los rojillos deben temer a la actitud de sus rivales, gente veterana que con sus protestas y lances les pueden buscar las cosquillas el próximo fin de semana.

Alineación: Bengoetxea, Gil (Aguerrea m60), Goñi, M. Azpiroz, Imanol (Martinez m75), Iñaki (Sarratea m77), Astiz, Lizarza, Urrutia, Iturriria (Dendarieta m67), Mitxeltorena.