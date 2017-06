Palacio de Arozteguia dice que no hay demora

La mercantil Palacio de Arozteguia S.L. y la Junta de Compensación recordaban ayer que el PSIS fue aprobado el 20 de mayo de 2015 y su normativa, en el BON de 17 de julio de ese año. «En virtud de dicha normativa el mismo PSIS no tiene plazo de caducidad, y por lo tanto tiene vigencia indefinida, sin que esté prevista su revisión». El PSIS, por ser una disposición general, «obliga» tanto a particulares como a administraciones. En el desarrollo de dicho PSIS, una vez constituida la Junta de Compensación formada por todos los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito y teniendo como Administración actuante el Gobireno de Navarra, «se presentaron proyecto de Urbanización y proyecto de Reparcelación con fecha de 30 de marzo de 2016, cumpliéndose todos los trámites para su aprobación y restando únicamente el trámite de la aprobación definitiva que corresponde al Gobierno de Navara». «Por mandanto legal, la ejecución del PSIS y por tanto, las obras previstas en el mismo, exigen que previamente se hayan aprobado los proyectos de Urbanización y Reparcelación y por tanto, en tanto no se produzca la aprobación definitiva por el Gobierno de Navarra, no hay retraso ni demora».